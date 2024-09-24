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Evine Giren Örümceğe Savaş Açan Kadın Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı: Karşı Atak Geldi

Evine Giren Örümceğe Savaş Açan Kadın Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı: Karşı Atak Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 17:29

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Evinde gördüğü örümceği ilaçla öldürmeye çalışan kadın, örümceğin karşı saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. O anları kayda alan kadının bir anda odadan kaçtığı görüldü. 

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Evine giren örümceği, böcek ilacı spreyiyle öldürmeye çalışan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Evine giren örümceği, böcek ilacı spreyiyle öldürmeye çalışan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir anda üzerine doğru hareketlenen örümceği görünce kaçmaya başlayan kadın kameranın kadrajından çıkarken, örümceğin ise onun peşinden gittiği görüldü.

Bir anda üzerine doğru hareketlenen örümceği görünce kaçmaya başlayan kadın kameranın kadrajından çıkarken, örümceğin ise onun peşinden gittiği görüldü.

İşte o anlar 🎥 👇

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