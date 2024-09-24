Evine Giren Örümceğe Savaş Açan Kadın Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı: Karşı Atak Geldi

Antakyalı Depremzedenin, Murat Kurum'a İsyanı Yeniden Gündem Oldu! "50 Milyon Dolarıma Devlet El Koydu"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hesapladı: İstanbul'da Bir 'Date' Maliyeti Ne Kadar Tutuyor?