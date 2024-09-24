Evine Giren Örümceğe Savaş Açan Kadın Beklenmedik Bir Tepkiyle Karşılaştı: Karşı Atak Geldi

Evinde gördüğü örümceği ilaçla öldürmeye çalışan kadın, örümceğin karşı saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. O anları kayda alan kadının bir anda odadan kaçtığı görüldü.
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Evine giren örümceği, böcek ilacı spreyiyle öldürmeye çalışan kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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Bir anda üzerine doğru hareketlenen örümceği görünce kaçmaya başlayan kadın kameranın kadrajından çıkarken, örümceğin ise onun peşinden gittiği görüldü.
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