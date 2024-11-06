Eski Futbolcular Roy Keane ve Jamie Carragher'ın Maraş Dondurmacısıyla İmtihanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher ve Manchester United'ın efsanesi Roy Keane İstanbul'da bir Maraş dondurmacısında görüntülendi. Dondurmacının uzattığı külahları almaya çalışan efsane isimlerin zor anları izleyenleri güldürdü.
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Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher ve Manchester United'ın efsanesi Roy Keane'nin İstanbul'da bir Maraş dondurmacısından dondurma almaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Uzatılan dondurma külahlarını bir türlü yakalayamayan efsane futbolcuların o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar; 🎥
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