Eşiyle Dişçiye Giden Bir Adam Korkunca Sigara İçme Bahanesiyle Hastaneden Kaçtı: "Seni Seviyorum ama Yapamam"

Diş sağlığının önemi tartışılmaz bir gerçek. Fakat birçok insanın diş hekimi korkusu da aynı derecede gerçek. Bu durum, diş sağlığını ihmal etmeye ve sonuçta daha büyük sorunlara yol açmaya neden olabiliyor. Ne kadar ağız problemi yaşanırsa yaşansın, korku daima galip geliyor. Bu durum güldüren olayların yaşanmasına da sebep olabiliyor.