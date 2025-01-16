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Eşiyle Dişçiye Giden Bir Adam Korkunca Sigara İçme Bahanesiyle Hastaneden Kaçtı: "Seni Seviyorum ama Yapamam"

Eşiyle Dişçiye Giden Bir Adam Korkunca Sigara İçme Bahanesiyle Hastaneden Kaçtı: "Seni Seviyorum ama Yapamam"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 18:52

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Diş sağlığının önemi tartışılmaz bir gerçek. Fakat birçok insanın diş hekimi korkusu da aynı derecede gerçek. Bu durum, diş sağlığını ihmal etmeye ve sonuçta daha büyük sorunlara yol açmaya neden olabiliyor. Ne kadar ağız problemi yaşanırsa yaşansın, korku daima galip geliyor. Bu durum güldüren olayların yaşanmasına da sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yetercapas/vi...
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Eşiyle birlikte dişçiye giden bir adam son dakika korkusu galip gelince sigara içme bahanesiyle hastaneden kaçtı.

Eşiyle birlikte dişçiye giden bir adam son dakika korkusu galip gelince sigara içme bahanesiyle hastaneden kaçtı.

Eşi tedavi olurken, çektiği bir video ile durumu izah eden adamın o anları özellikle dişçi korkusu olanları güldürdü.

Eşi tedavi olurken, çektiği bir video ile durumu izah eden adamın o anları özellikle dişçi korkusu olanları güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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