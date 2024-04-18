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Eşinizin veya Sevgilinizin OnlyFans Kullandığını Öğrenseydiniz Nasıl Tepki Verirdiniz?

Eşinizin veya Sevgilinizin OnlyFans Kullandığını Öğrenseydiniz Nasıl Tepki Verirdiniz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 22:12

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Bir kadın, hiç beklemediği bir anda sevgilisinin OnlyFans kullandığını öğrendi ve şaşkınlığını atlatamadı. Olaylar genç kadının evleri için mobilya alışverişine çıkmasıyla ve kasada kartında yetersiz bakiye olduğunu öğrenmesiyle başladı.

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Kasada yaşanan aksiliğin ardından kartında yeterli bakiye olduğuna emin olan kadın bankayı aramış ve duruma açıklık getirmek istemişti.

Kasada yaşanan aksiliğin ardından kartında yeterli bakiye olduğuna emin olan kadın bankayı aramış ve duruma açıklık getirmek istemişti.

Bahsi geçen hesabı da sevgilisiyle ortak kullanıyordu ve onun kartı patlatacak bir harcama yapmasına ihtimal vermemişti.

Bahsi geçen hesabı da sevgilisiyle ortak kullanıyordu ve onun kartı patlatacak bir harcama yapmasına ihtimal vermemişti.

Ancak olaylar hiç beklediği gibi ilerlemedi. İşte detaylar 👇

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