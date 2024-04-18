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Dede ile Torunun Arasındaki Kuşak Farkı Birkaç Soruyla Gözler Önüne Serildi O Anlara Beğeniler Yağdı

Dede ile Torunun Arasındaki Kuşak Farkı Birkaç Soruyla Gözler Önüne Serildi O Anlara Beğeniler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 19:43

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@dusundurenanne_ adlı TikTok hesabından “Dede torun kuşak farkının ete kemiğe bürünmüş halini izliyoruz.” notuyla kızı ile babasına birkaç soru yönelttiği videoyu paylaşan kadın izleyenlere tebessüm ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Babası X kuşağı, kızı ise Alfa kuşağıydı ve ikili ne soru sorulduysa farklı yanıtlar verdi.

Babası X kuşağı, kızı ise Alfa kuşağıydı ve ikili ne soru sorulduysa farklı yanıtlar verdi.

Örneğin sorulan sorular arasında bulaşıkların nasıl yıkandığı yer alıyordu. Tatlı kız bulaşık makinesi kullanırken, dedesi ise elinde yıkıyordu.

Örneğin sorulan sorular arasında bulaşıkların nasıl yıkandığı yer alıyordu. Tatlı kız bulaşık makinesi kullanırken, dedesi ise elinde yıkıyordu.

İşte o anlar 👇

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