Eşinin "Fenerbahçe mi Ben mi?" Sorusuna Fenerbahçe Diyen Adam Adliyeden Paylaşım Yaptı

Futbol ülkemizde büyük bir tutku. Çoğu zaman arkadaşlıklar, akrabalıklar bile futbol tartışmaları nedeniyle bitebiliyor. Ancak gönül verilen takım için evlilik bitirmek pek sık rastladığımız bir fenomen değil. Eşinin 'Fenerbahçe mi ben mi?' sorusuna Fenerbahçe diyen vatandaş da soluğu adliyede aldı ve bir paylaşım yaptı.
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Bir süre önce Esra Erol'a çıkan çiftin birbiri hakkında ilginç iddiaları vardı. Ancak en ilginci erkek tarafının Fenerbahçe tutkusuydu. Fenerbahçe mi eşin mi sorusuna "Fenerbahçe ölmez" diyen vatandaş Esra Erol'u bile şaşırttı.
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