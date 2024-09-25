Esenyurt'ta Akıllara Durgunluk Veren Olay! Yaya Geçidinden Geçerken Yol Vermeyen Sürücüyü Bıçakladı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıklıkla asayiş olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Yaya geçidinden geçerken kendisine yol vermeyen araç sürücüsünü durduran şahıs, sürücüyle tartışmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu bıçağı çıkaran şahıs, sürücüyü bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın