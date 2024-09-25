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Esenyurt'ta Akıllara Durgunluk Veren Olay! Yaya Geçidinden Geçerken Yol Vermeyen Sürücüyü Bıçakladı

Esenyurt'ta Akıllara Durgunluk Veren Olay! Yaya Geçidinden Geçerken Yol Vermeyen Sürücüyü Bıçakladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 15:25

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Esenyurt'ta yaya geçidinden geçerken kendisine yol vermeyen sürücüyü durduran şahıs, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran şahıs, sürücüyü bıçakladı. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Sıklıkla asayiş olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Yaya geçidinden geçerken kendisine yol vermeyen araç sürücüsünü durduran şahıs, sürücüyle tartışmaya başladı.

Sıklıkla asayiş olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Yaya geçidinden geçerken kendisine yol vermeyen araç sürücüsünü durduran şahıs, sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu bıçağı çıkaran şahıs, sürücüyü bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu bıçağı çıkaran şahıs, sürücüyü bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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