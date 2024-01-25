Erkeklerin 'Asla Giymemesi' Gereken Şeyleri Açıklayan Kadın

'@itscagla' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan içerik üreticisi, erkeklerin asla giymemesi gereken şeyleri açıkladı.
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O kadın, erkekler için 'asla giymeyin' diye uyarırken, saydığı kıyafetler için de 'Özür dilerim ama çok kötü duruyor' dedi.
Çağla Çalışkan isimli içerik üreticisi, 'erkeklerin asla giymemesi gereken şeyler' diyerek yayınladığı videosunda ise, 'skinny jean, ip askılı bodyci atleti, kısa paça pantolon, kapşonu kürklü parlak şişme montlar, v yaka dar tişörtler' maddelerini saydı.
İşte o video: 👇
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