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Erkeklerin 'Asla Giymemesi' Gereken Şeyleri Açıklayan Kadın

Erkeklerin 'Asla Giymemesi' Gereken Şeyleri Açıklayan Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 15:06

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'@itscagla' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan içerik üreticisi, erkeklerin asla giymemesi gereken şeyleri açıkladı.

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O kadın, erkekler için 'asla giymeyin' diye uyarırken, saydığı kıyafetler için de 'Özür dilerim ama çok kötü duruyor' dedi.

O kadın, erkekler için 'asla giymeyin' diye uyarırken, saydığı kıyafetler için de 'Özür dilerim ama çok kötü duruyor' dedi.

Çağla Çalışkan isimli içerik üreticisi, 'erkeklerin asla giymemesi gereken şeyler' diyerek yayınladığı videosunda ise, 'skinny jean, ip askılı bodyci atleti, kısa paça pantolon, kapşonu kürklü parlak şişme montlar, v yaka dar tişörtler' maddelerini saydı.

Çağla Çalışkan isimli içerik üreticisi, 'erkeklerin asla giymemesi gereken şeyler' diyerek yayınladığı videosunda ise, 'skinny jean, ip askılı bodyci atleti, kısa paça pantolon, kapşonu kürklü parlak şişme montlar, v yaka dar tişörtler' maddelerini saydı.

İşte o video: 👇

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