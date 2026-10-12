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En Fazla Aktif Askere Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

En Fazla Aktif Askere Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 17:53
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Dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına göre hazırlanan 35 ülkelik sıralama açıklandı. Savaşlarda asker sayısı ülkelerin savunma kapasitesini belirleyen unsurlardan biri olsa da bir ordunun gücü yalnızca personel sayısıyla ölçülmüyor. Teknolojik donanım, eğitim, lojistik destek ve deneyimli komuta kadrosu da çatışmaların sonucunu etkiliyor. Türkiye ise listede 355 bin aktif askerle 13'üncü sırada yer aldı.

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İlk üçte Çin, Hindistan ve ABD var.

İlk üçte Çin, Hindistan ve ABD var.

Çin 2 milyon 35 bin aktif askerle birinci sırada, ülkede askerlik mevzuatı zorunlu hizmet öngörse de silahlı kuvvetler ağırlıklı olarak gönüllü personelle görev yapıyor ve zorunlu hizmetin fiilî uygulaması farklılık gösteriyor. 1 milyon 500 bin askerle ikinci sıradaki Hindistan'da zorunlu askerlik bulunmuyor, silahlı kuvvetler gönüllü personelden oluşuyor ve ordu 1947'de bağımsızlığın kazanılmasının ardından çeşitli sınır çatışmalarına ve uluslararası barışı koruma görevlerine katıldı. 1 milyon 340 bin askerle üçüncü sıradaki ABD'de barış döneminde zorunlu askerlik uygulanmıyor, ancak belirli yaş grubundaki erkeklerin Seçici Hizmet Sistemi'ne kaydolması gerekiyor. Amerikan ordusu İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefiklerin zaferinde önemli rol oynadı.

Kuzey Kore ile Rusya 1 milyonu aştı.

Kuzey Kore ile Rusya 1 milyonu aştı.

Kuzey Kore 1 milyon 280 bin aktif askerle dördüncü sırada, ülkede zorunlu askerlik uygulanıyor ve hizmet süreleri cinsiyete, göreve ve mevzuata göre değişiyor. Kuzey Kore'nin kapalı yönetim sistemi nedeniyle askerlik süreleri ve personel verileri bağımsız kaynaklarca kesin biçimde doğrulanamayabiliyor. Rusya 1 milyon 260 bin askerle beşinci sırada, erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik süresi genel olarak 12 ay ve ülke, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasında oynadığı rolle anılıyor. Altıncı sıradaki Ukrayna 677 bin askere sahip, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle askerlik sistemi önemli değişiklikler geçirdi ve seferberlik ile askerî hizmet kuralları güvenlik koşullarına göre uygulanıyor.

İlk ona Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam girdi.

İlk ona Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam girdi.

Pakistan 660 bin aktif askerle yedinci sırada, genel zorunlu askerlik sisteminin bulunmadığı ülkede silahlı kuvvetlere profesyonel personel katılıyor ve ülke 1947'de bağımsızlığını kazandığından bu yana çeşitli bölgesel çatışmalar yaşadı. 610 bin askerle sekizinci sıradaki İran'da erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik genellikle 18 ila 24 ay sürüyor ve İran-Irak Savaşı ülkenin askerî yapılanmasını etkileyen tarihî olay olarak görülüyor. Güney Kore ile Vietnam 450'şer bin askerle dokuzuncu ve onuncu sırada, Güney Kore'de erkekler için zorunlu askerlik hizmet süresi kuvvete göre yaklaşık 18 ila 21 ay, Vietnam'da ise genel olarak 24 ay. Güney Kore savunma yapılanmasını Kore Savaşı'ndan sonra güçlendirdi, Vietnam ise savaşın ardından savunma kurumlarını yeniden yapılandırdı.

Türkiye Mısır ve Brezilya'nın ardından 13. sırada.

Türkiye Mısır ve Brezilya'nın ardından 13. sırada.

355 bin aktif askeri bulunan Türkiye'de er ve erbaşlar için zorunlu askerlik süresi altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Türk Silahlı Kuvvetleri Kore Savaşı'na katıldı ve NATO'nun 1952'deki genişlemesiyle ittifaka dahil oldu. Türkiye'nin bir üstündeki Brezilya 374 bin askere sahip, erkek vatandaşlar için askerlik yükümlülüğü bulunan ülke İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya cephesine asker göndererek Müttefiklere destek verdi. 11. sıradaki Mısır 438 bin askerle yer alıyor, erkekler için zorunlu askerlik eğitim durumuna ve göreve göre yaklaşık 18 ila 36 ay arasında değişiyor ve Mısır ordusu 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda önemli rol oynadı.

Türkiye'nin arkasında Meksika, Suudi Arabistan, Japonya ve üç Avrupa ülkesi var.

Türkiye'nin arkasında Meksika, Suudi Arabistan, Japonya ve üç Avrupa ülkesi var.

Meksika 301 bin askerle 14. sırada, erkek vatandaşlar için askerlik yükümlülüğü bulunuyor ve hizmet süresi genellikle 12 ay olarak belirtiliyor. 257 bin askerle 15. sıradaki Suudi Arabistan'da genel zorunlu askerlik uygulanmıyor, 247 bin askerle 16. sıradaki Japonya'da da zorunlu askerlik yok ve savunma görevlerini gönüllü personelden oluşan Öz Savunma Kuvvetleri yürütüyor. Fransa 204 bin, Almanya 179 bin, Polonya 173 bin askerle 17, 18 ve 19. sırada, Fransa'da zorunlu askerlik askıya alınmış durumda, Almanya'da 2011'de, Polonya'da 2009'da askıya alındı ve üç ülke de NATO üyesi.

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20. ile 27. sıralarda Afganistan ve İsrail yer aldı.

20. ile 27. sıralarda Afganistan ve İsrail yer aldı.

Afganistan 172 bin askerle 20. sırada, ancak güncel askerî personel sayısı ve zorunlu hizmet uygulaması siyasi değişimler nedeniyle kesin biçimde doğrulanamıyor. 21. sıradaki İsrail 169 bin askere sahip ve zorunlu askerlik uygulanıyor, hizmet süresi cinsiyete, göreve ve yasal istisnalara göre değişiyor, yedek asker sistemi de savunma yapılanmasının parçası. İtalya 160 bin, İngiltere 141 bin, İspanya 122 bin askerle 22, 23 ve 24. sırada ve üçünde de zorunlu askerlik bulunmuyor, İtalya'da 2005'te askıya alındı, İspanya'da 2001'de sona erdi. Arjantin 83 bin askerle 25. sırada ve zorunlu askerliği 1990'lı yıllarda bitirdi, Kanada 62 bin askerle 26. sırada ve barış döneminde gönüllü personelle çalışıyor, 51 bin askerle 27. sıradaki Singapur'da ise erkek vatandaşlar ve belirli daimi ikamet sahipleri için zorunlu ulusal hizmet uygulanıyor ve hizmet genellikle 22 ila 24 ay sürüyor.

Sonda Baltık ülkeleri, Guyana ve El Salvador var.

Sonda Baltık ülkeleri, Guyana ve El Salvador var.

Çekya 26 bin askerle 28. sırada, barış döneminde zorunlu askerlik uygulamıyor ve 1999'da NATO'ya katıldı. Avusturya 22 bin askerle 29. sırada, erkek vatandaşlar için altı aylık zorunlu askerlik var ve ülke tarafsızlık politikası doğrultusunda savunma yapılanmasını şekillendiriyor. Nikaragua 12 bin, İrlanda 9 bin 500 askerle 30 ve 31. sırada ve ikisinde de zorunlu askerlik bulunmuyor, İrlanda uzun yıllardır Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına personel gönderiyor. Estonya 7 bin 100, Letonya 6 bin 600 askerle 32 ve 33. sırada, Estonya'da temel hizmet süresi göreve göre sekiz ila 11 ay, Letonya ise zorunlu askerliği 2024'te yeniden yürürlüğe koydu ve ulusal savunma hizmeti genel olarak 11 ay sürüyor. Guyana 3 bin 400 askerle 34. sırada ve zorunlu askerlik uygulamıyor, listenin son sırasındaki El Salvador 2 bin 600 askerle 1979-1992 arasındaki iç savaşın ardından güvenlik kurumlarını yeniden yapılandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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