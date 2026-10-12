En Fazla Aktif Askere Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Çekya 26 bin askerle 28. sırada, barış döneminde zorunlu askerlik uygulamıyor ve 1999'da NATO'ya katıldı. Avusturya 22 bin askerle 29. sırada, erkek vatandaşlar için altı aylık zorunlu askerlik var ve ülke tarafsızlık politikası doğrultusunda savunma yapılanmasını şekillendiriyor. Nikaragua 12 bin, İrlanda 9 bin 500 askerle 30 ve 31. sırada ve ikisinde de zorunlu askerlik bulunmuyor, İrlanda uzun yıllardır Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına personel gönderiyor. Estonya 7 bin 100, Letonya 6 bin 600 askerle 32 ve 33. sırada, Estonya'da temel hizmet süresi göreve göre sekiz ila 11 ay, Letonya ise zorunlu askerliği 2024'te yeniden yürürlüğe koydu ve ulusal savunma hizmeti genel olarak 11 ay sürüyor. Guyana 3 bin 400 askerle 34. sırada ve zorunlu askerlik uygulamıyor, listenin son sırasındaki El Salvador 2 bin 600 askerle 1979-1992 arasındaki iç savaşın ardından güvenlik kurumlarını yeniden yapılandırdı.