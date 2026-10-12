En Fazla Aktif Askere Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
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Dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına göre hazırlanan 35 ülkelik sıralama açıklandı. Savaşlarda asker sayısı ülkelerin savunma kapasitesini belirleyen unsurlardan biri olsa da bir ordunun gücü yalnızca personel sayısıyla ölçülmüyor. Teknolojik donanım, eğitim, lojistik destek ve deneyimli komuta kadrosu da çatışmaların sonucunu etkiliyor. Türkiye ise listede 355 bin aktif askerle 13'üncü sırada yer aldı.
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İlk üçte Çin, Hindistan ve ABD var.
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Kuzey Kore ile Rusya 1 milyonu aştı.
İlk ona Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam girdi.
Türkiye Mısır ve Brezilya'nın ardından 13. sırada.
Türkiye'nin arkasında Meksika, Suudi Arabistan, Japonya ve üç Avrupa ülkesi var.
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20. ile 27. sıralarda Afganistan ve İsrail yer aldı.
Sonda Baltık ülkeleri, Guyana ve El Salvador var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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