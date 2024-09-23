Ekran Jelatinini Bile Sökmeye Kıyamadığı Aracının Pert Olduğu Anları Paylaştı: "Yanlış Zamanda Söktük"

Yakın Arkadaşlarının Pilotluk Yaptığı Uçağa Binen Gençler Keyifli Anlar Yaşadı

Sokak Röportajında Konuşan Vatandaş Babası İçin İsyan Etti: “Polatlar Çıktı, Babam Kanserdi Çıkamadı”

Ani Ölümüyle Sevenlerini Yasa Boğan Metin Arolat Katıldığı Bir Programda Gelecek Planlarını Anlatmış

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