Ekran Jelatinini Bile Sökmeye Kıyamadığı Aracının Pert Olduğu Anları Paylaştı: "Yanlış Zamanda Söktük"

Jelatinini bile sökmeye kıyamadığı aracıyla kaza yapan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Hava yastıkları açılan aracın jelatinini söken vatandaş videoya, 'Sanırım yanlış zamanda söktük.' notunu düştü.
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Yeni aldığı aracına gözü gibi bakan sosyal medya kullanıcısı yaşadığı kaza sonrası çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu.
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Aracın multimedya ekranındaki jelatini kaza sonrasında söken sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoya "Sanırım yanlış zamanda çıkardık." notunu düştü.
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