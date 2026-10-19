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2000'lerde Genç Olanların Delice Dinlediği Rock Şarkıları

etiket 2000'lerde Genç Olanların Delice Dinlediği Rock Şarkıları

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
19.10.2026 - 15:01
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2000'ler rock müzik adına önemli senelerdi. O dönemde genç olmak demek MP3 ile son ses rock müzik dinlemek demekti. Rock müziğin zirve yaptığı 2000'lerde en sevilen rock şarkıları nelerdi?

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Linkin Park - In The End

2000 yılında çıkan şarkı rock müzik sevenler için bir efsaneydi. Zamanında rock şarkıları arasına adını yazdıran In The End şarkısı güçlü müziği ve vokalleriyle o dönemin gençlerinin en çok dinlediği parçalardan biriydi.

mor ve ötesi - Bir Derdim Var

2004 yılında çıkan şarkı Türk rock müziğinin efsanelerinden biri. mor ve ötesi grubunun rock müzik için değeri zaten biliniyor. Bu şarkı da 2000'li yıllarda gençlerin devamlı dinlediği listede yer alıyor.

maNga - Bir Kadın Çizeceksin

Türk rock müziğinden bahsediyorsak maNga'yı eklemesek olmaz. maNga'nın çıkış şarkısı olan Bir Kadın Çizeceksin 2004 yılında yayınlandı. 2000'ler denildiğinde listenin başına yazılabilecek bir şarkı yani.

Evanescence - My Immortal

Hüzünlü şarkıların başında gelen My Immortal, Evanescence denilince akla ilk gelen parçalardan. 2000'lerde ergenliğini yaşayanların sürekli dinlediği şarkı sözü ve müziğiyle herkesin sevdiği şarkılardan biri olmayı başardı. O yüzden 2000'li yıllarda yaşayan gençler bu şarkıyı dinlemeye doyamıyordu.

Teoman - Paramparça

Rock müzik denilince Teoman olmadan olmaz. Teoman'ın Paramparça şarkısı 2000'lerde en çok dinlenen şarkılardandı. Teoman'ın sesiyle başka bir seviyeye geçen şarkı 2000'ler rock şarkı listesinde yer almalı bizce!

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Bir neslin favori şarkısı Girlfriend, Avril'in en çok dinlenen şarkılarından biri. 2007 yılında çıkan şarkı sözleriyle, müziğiyle ve Avril'ın klipteki tarzıyla bir anda ikonik bir parçaya dönüştü. O yüzden 2000'li yıllarda genç olanların vazgeçemediği şarkılardan biriydi.

Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

2002 yılında çıkan şarkı hızlıca herkesin beğenisini kazandı. Güçlü vokalle insanı kendine çeken şarkı 2000'lerde genç olanların ezbere bildiği şarkıların başında geliyordu.

Özlem Tekin - Dağları Deldim

Özlem Tekin rock müziğinin en iyilerindendi. 2000'lerde yaptığı şarkılar o yıllarda herkesin bağıra çağıra söyledikleri arasındaydı. Herkese meydan okuduğu Dağları Deldim şarkısı 2000'lerde genç olanların delice dinlediği şarkıların başında geliyordu elbette.

Gece Yolcuları - Unut Beni

2000'lerde gençsen Gece Yolcuları'nın Unut Beni şarkısı birçok gece dinlediğin parçalardandır. Özellikle ilk aşkların yaşandığı ergenlik döneminde olanlar için sürekli dinlenen parçaların başında geliyordu. Herkesin MP3'ünde olan parça 2000'lere damga vuran rock şarkılarındandı.

Ogün Sanlısoy - Saydım

2000'li yıllara gençliği denk gelenler için Ogün Sanlısoy'un yeri ayrı. Saydım parçasıyla akıllara kazınanan sanatçı o yıllarda delice dinleniyordu. Herkes bağırarak Saydım diyerek bu şarkıya eşlik ediyordu.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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