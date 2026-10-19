2000'lerde Genç Olanların Delice Dinlediği Rock Şarkıları
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2000'ler rock müzik adına önemli senelerdi. O dönemde genç olmak demek MP3 ile son ses rock müzik dinlemek demekti. Rock müziğin zirve yaptığı 2000'lerde en sevilen rock şarkıları nelerdi?
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Linkin Park - In The End
mor ve ötesi - Bir Derdim Var
maNga - Bir Kadın Çizeceksin
Evanescence - My Immortal
Teoman - Paramparça
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Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
Özlem Tekin - Dağları Deldim
Gece Yolcuları - Unut Beni
Ogün Sanlısoy - Saydım
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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