2000'lerde Genç Olanların Delice Dinlediği Rock Şarkıları

Bir neslin favori şarkısı Girlfriend, Avril'in en çok dinlenen şarkılarından biri. 2007 yılında çıkan şarkı sözleriyle, müziğiyle ve Avril'ın klipteki tarzıyla bir anda ikonik bir parçaya dönüştü. O yüzden 2000'li yıllarda genç olanların vazgeçemediği şarkılardan biriydi.