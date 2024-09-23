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Kıbrıslı Şeyhin Sözleri, Müritleri Şaşkına Çevirdi! "Helikopter Cinsiyim Ben, Selden Adam Alırım"

Kıbrıslı Şeyhin Sözleri, Müritleri Şaşkına Çevirdi! "Helikopter Cinsiyim Ben, Selden Adam Alırım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 10:54

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10 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Nazım Kıbrısi'nin 'Ben helikopter cinsiyim' ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Şeyhin sözleri, müritleri de şaşkına çevirirken, Kıbrısi'nin 'Ben selin içinden adam alıyorum, ateşin içinden de adam alıyorum.' dediği görüldü.

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Son zamanlarda kamuoyunda sıklıkla şeyhlerin anlattığı 'keramet' videoları gündeme gelirken, son olarak 10 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Muhammed Kıbrısi'nin anlattığı bir 'keramet' hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Son zamanlarda kamuoyunda sıklıkla şeyhlerin anlattığı 'keramet' videoları gündeme gelirken, son olarak 10 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Muhammed Kıbrısi'nin anlattığı bir 'keramet' hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Selden, yangından ve depremden adam kurtardığını söyleyen Kıbrısi, "Ben helikopter cinsiyim. Kuş gibi dağa iner, kalkarım. Beni ayıplıyorlar, 'Ne ayıplıyorsunuz edepsizler?' diyorum ben de..." dedi.

Selden, yangından ve depremden adam kurtardığını söyleyen Kıbrısi, "Ben helikopter cinsiyim. Kuş gibi dağa iner, kalkarım. Beni ayıplıyorlar, 'Ne ayıplıyorsunuz edepsizler?' diyorum ben de..." dedi.

İşte o video; 🎥 👇

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