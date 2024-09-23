Kıbrıslı Şeyhin Sözleri, Müritleri Şaşkına Çevirdi! "Helikopter Cinsiyim Ben, Selden Adam Alırım"

10 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Nazım Kıbrısi'nin 'Ben helikopter cinsiyim' ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Şeyhin sözleri, müritleri de şaşkına çevirirken, Kıbrısi'nin 'Ben selin içinden adam alıyorum, ateşin içinden de adam alıyorum.' dediği görüldü.