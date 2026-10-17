Bir Hamburger Hazırla, Karakterine Dair İpucu Verelim!
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Bir hamburger hazırlayacak olsan hangi ekmeği seçerdin, içine neler koyardın ve son dokunuşu nasıl yapardın? 🍔 Belki bol soslu, bol malzemeli bir hamburger tercih edersin, belki de sadelikten şaşmazsın. Seçimlerin yalnızca damak zevkini değil, hayata yaklaşımını ve karakterinin bazı yönlerini de yansıtabilir. Şimdi kendi hamburgerini hazırlama zamanı! Malzemelerini seç, hamburgerini tamamla ve karakterin hakkında hangi ipuçlarını vereceğini öğren.
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1. İlk olarak hamburgerinin ekmeğini seç!
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2. Hamburgerinin ana malzemesi ne olsun?
3. Peynirsiz hamburger olmaz! Hangisini ekliyorsun?
4. Hamburgerine hangi sosu sürüyorsun?
5. Biraz yeşillik ekleyelim. Hangisini seçersin?
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6. Ekstra malzemen ne olsun?
7. Hamburgerinin acılık seviyesi ne olsun?
8. Hamburgerinin yanında ne olsun?
Güvenilir ve Dengeli Bir Karakter
Cesur ve Enerjik Bir Karakter
Yaratıcı ve Detaycı Bir Karakter
İddialı ve Öz Güvenli Bir Karakter
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