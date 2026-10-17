İlişki Testi: Hep Aynı Şeyi Yaşamanın Sebebi Ne?

İlişkilerinde tekrar eden döngünün merkezinde, sevgiyi kaybetme korkusu ve karşı tarafın gözündeki yerini sürekli anlamaya çalışma ihtiyacı olabilir. Birinden hoşlandığında onun mutluluğunu önemseyebilir, sorunları çözmek için elinden geleni yapabilir ve ilişkinin devam etmesi adına kendi ihtiyaçlarından bile vazgeçebilirsin. Başlangıçta bunlar sana sevmenin doğal bir parçası gibi gelebilir. Ancak zamanla ilişkinin bütün yükünü omuzlarında taşıdığını fark edebilirsin. Belki de karşındaki kişi uzaklaştığında daha fazla ilgi gösteriyor, sana istediğin yakınlığı vermediğinde kendini daha çok kanıtlamaya çalışıyorsun. Onun davranışlarını kendi değerinin bir göstergesi olarak yorumladığında ise küçük bir mesafe bile büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Böylece sana iyi gelmeyen bir ilişkide bile kalmaya devam edebilir, bir gün her şeyin düzeleceğini umabilirsin.