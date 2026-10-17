İlişki Testi: Hep Aynı Şeyi Yaşamanın Sebebi Ne?
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Hiç kendini farklı insanlarla aynı ilişkiyi yaşıyormuş gibi hissettin mi? Başlangıçta her şey çok güzelken zamanla aynı tartışmaların içine düşüyor, benzer hayal kırıklıkları yaşıyor veya yine kendini yeterince sevilmediğin bir noktada buluyor olabilirsin. Peki, bunun sebebi gerçekten karşına çıkan insanlar mı, yoksa farkında olmadan tekrarladığın bazı davranışlar mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yeni bir ilişkiye başladığında en çok neye dikkat edersin?
3. Hoşlandığın kişi bir anda daha az mesaj atmaya başladığında ne yaparsın?
4. İlişkilerinde en sık karşılaştığın problem hangisi?
5. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde hangi cümle sana daha yakın geliyor?
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6. Bir tartışma sırasında karşı tarafın seni anlamadığını hissettiğinde ne yaparsın?
7. Sana iyi davranmayan birinden uzaklaşmak neden zor olabilir?
8. Bir ilişkide kendini en çok ne zaman güvensiz hissedersin?
9. Partnerin senden farklı bir şey istediğinde nasıl davranırsın?
10. İlişkinin başında seni en çok etkileyen özellik hangisidir?
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