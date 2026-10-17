article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişki Testi: Hep Aynı Şeyi Yaşamanın Sebebi Ne?

İlişki Testi: Hep Aynı Şeyi Yaşamanın Sebebi Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
17.10.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hiç kendini farklı insanlarla aynı ilişkiyi yaşıyormuş gibi hissettin mi? Başlangıçta her şey çok güzelken zamanla aynı tartışmaların içine düşüyor, benzer hayal kırıklıkları yaşıyor veya yine kendini yeterince sevilmediğin bir noktada buluyor olabilirsin. Peki, bunun sebebi gerçekten karşına çıkan insanlar mı, yoksa farkında olmadan tekrarladığın bazı davranışlar mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yeni bir ilişkiye başladığında en çok neye dikkat edersin?

2. Yeni bir ilişkiye başladığında en çok neye dikkat edersin?

3. Hoşlandığın kişi bir anda daha az mesaj atmaya başladığında ne yaparsın?

3. Hoşlandığın kişi bir anda daha az mesaj atmaya başladığında ne yaparsın?

4. İlişkilerinde en sık karşılaştığın problem hangisi?

5. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde hangi cümle sana daha yakın geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir tartışma sırasında karşı tarafın seni anlamadığını hissettiğinde ne yaparsın?

6. Bir tartışma sırasında karşı tarafın seni anlamadığını hissettiğinde ne yaparsın?

7. Sana iyi davranmayan birinden uzaklaşmak neden zor olabilir?

8. Bir ilişkide kendini en çok ne zaman güvensiz hissedersin?

9. Partnerin senden farklı bir şey istediğinde nasıl davranırsın?

9. Partnerin senden farklı bir şey istediğinde nasıl davranırsın?

10. İlişkinin başında seni en çok etkileyen özellik hangisidir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevilmek İçin Fazla Çabalıyor Olabilirsin

Sevilmek İçin Fazla Çabalıyor Olabilirsin

İlişkilerinde tekrar eden döngünün merkezinde, sevgiyi kaybetme korkusu ve karşı tarafın gözündeki yerini sürekli anlamaya çalışma ihtiyacı olabilir. Birinden hoşlandığında onun mutluluğunu önemseyebilir, sorunları çözmek için elinden geleni yapabilir ve ilişkinin devam etmesi adına kendi ihtiyaçlarından bile vazgeçebilirsin. Başlangıçta bunlar sana sevmenin doğal bir parçası gibi gelebilir. Ancak zamanla ilişkinin bütün yükünü omuzlarında taşıdığını fark edebilirsin. Belki de karşındaki kişi uzaklaştığında daha fazla ilgi gösteriyor, sana istediğin yakınlığı vermediğinde kendini daha çok kanıtlamaya çalışıyorsun. Onun davranışlarını kendi değerinin bir göstergesi olarak yorumladığında ise küçük bir mesafe bile büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Böylece sana iyi gelmeyen bir ilişkide bile kalmaya devam edebilir, bir gün her şeyin düzeleceğini umabilirsin.

Çözülmeyen Sorunlar İlişkilerinde Birikiyor Olabilir

Senin ilişkilerinde tekrar eden temel konu, sorunların nasıl ele alındığıyla ilgili olabilir. Bir ilişkiye emek vermeyi, problemleri konuşmayı ve karşılıklı anlayış geliştirmeyi önemsiyor olabilirsin. Ancak bazen bir sorunu çözmek istemekle o sorunu tekrar tekrar yaşamak arasında ince bir çizgi vardır. Aynı tartışmaların farklı günlerde yeniden ortaya çıkması, konuşmaların davranışlara dönüşmediğini gösterebilir. Belki de tartışmalarınızın ardından her şeyin düzeldiğini düşünüyor, ancak birkaç hafta sonra kendinizi aynı konunun içinde buluyorsunuz. Bazen haklılığını anlatmaya çalışırken karşındaki kişinin ne hissettiğini duymakta zorlanabilir, bazen de ilişkinin bozulmaması için asıl rahatsız olduğun konuyu erteleyebilirsin. İki durumda da sorun ortadan kalkmak yerine beklemeye alınır.

Heyecanı Aşkın En Önemli İşareti Sanıyor Olabilirsin

Heyecanı Aşkın En Önemli İşareti Sanıyor Olabilirsin

Senin ilişkilerinde tekrar eden döngü, yoğun duygularla başlayan ilişkilerin zamanla beklentilerini karşılamaması olabilir. İlk tanıştığın anda hissettiğin çekim, merak ve heyecan senin için oldukça önemli olabilir. Seni düşündüren, peşinden koşturan veya ne yapacağını tahmin etmekte zorlandığın kişiler daha fazla ilgini çekebilir. Fakat bir ilişkinin başlangıcındaki yoğunluk, uzun vadede ne kadar uyumlu olduğunuzu her zaman göstermez. Belki de sakin, tutarlı ve güvenilir bir ilişki bir süre sonra sana sıradan gelmeye başlıyor. Karşındaki kişi sana düzenli ilgi gösterdiğinde heyecan azalıyor, ulaşılması zor biri olduğunda ise ona karşı merakın artıyor. Bu durum bazen belirsizliğin yarattığı duygusal yoğunluğu gerçek uyumla karıştırmana neden olabilir.

Kendi İhtiyaçlarını Geri Plana Atıyor Olabilirsin

Kendi İhtiyaçlarını Geri Plana Atıyor Olabilirsin

İlişkilerinde tekrar eden sorun, karşındaki kişiyi ve ilişkinin devamlılığını önemserken kendine yeterince alan bırakmaman olabilir. Birini sevdiğinde onun beklentilerini anlamaya çalışıyor, ortak bir hayat kurmak için uyum sağlamaya önem veriyor olabilirsin. Fakat uyum sağlamakla kendinden vazgeçmek aynı şey değildir. Belki de ilişkinin başında bazı konuları önemsiz görerek geçiştiriyorsun. Daha sonra bu konular birikiyor ve kendini mutsuz hissetmeye başladığında ne zaman bu kadar yorulduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Kendi isteklerini dile getirmeyi ertelemek, karşı tarafın seni kendiliğinden anlamasını beklemek veya huzur bozulmasın diye rahatsız olduğun şeyleri kabullenmek bu döngünün parçaları olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın