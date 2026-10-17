Senin Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsa... Ne Olurdu?

Senin aşk hayatında en anahtar kelime: Kendine saygı ve özgürlük! Birini sevebilirsin ama kendini sevmekten asla vazgeçmezsin. Güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve sınırları net bir duruşun var. Senin hayatına girecek kişi seni tamamlamak için değil, zaten tam olan hayatına güzellik katmak için var olmalı.