Senin Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsa... Ne Olurdu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu sefer sen bize aşk hayatını tüm detaylarıyla anlatıyorsun biz de senin aşk hayatını yansıtan o şarkıyı buluyoruz. Hazırsak hadi bakalım, aşk dolu bir teste başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni biriyle tanıştığında aşk kapını nasıl çalar?
2. Bir ilişkide seni en çok ne besler?
3. İlişkide bir kriz veya tartışma çıktığında ilk refleksin ne olur?
4. Ayrılık sonrasında süreci genelde nasıl atlatırsın?
5. Sevdiğin insana sevgini nasıl gösterirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşk konusunda en çok korktuğun şey ne peki?
7. Bir ilişkiyi senin gözünde ne bitirir?
8. Eski sevgilinden bir mesaj gelse tepkin ne olurdu?
Harry Styles - As It Was
Taylor Swift - Lover
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
Miley Cyrus - Flowers
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın