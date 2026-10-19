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Depremden Sonra Ortaya Çıktılar: Evleri ve Bahçeleri Tek Tek İstila Ettiler

Depremden Sonra Ortaya Çıktılar: Evleri ve Bahçeleri Tek Tek İstila Ettiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 15:15
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde depremden sonra sık görülmeye başlayan salyangozlar, yaklaşık 8 evi ve sebze bahçelerini sardı. Evlerin içine kadar giren salyangozlar mahalle sakinlerini zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

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Kaynak: İHA

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Hassa'da depremden sonra artan salyangozlar duvarlara, pencerelere ve bahçelere yayıldı.

Hassa'da depremden sonra artan salyangozlar duvarlara, pencerelere ve bahçelere yayıldı.

Bintaş Mahallesi'nde depremden sonra sık görülmeye başlayan salyangozlar, yaklaşık 8 evin duvarlarına, pencerelerine ve çevresindeki sebze bahçelerine yayıldı. İHA'nın haberine göre salyangozlar evlerin içine kadar girmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çalışır, bahçeye sebze ekip yiyemediklerini söyledi. Çalışır, marulu salladıklarında çok sayıda salyangozun döküldüğünü ve sebzenin yenmeyecek hale geldiğini anlattı.

Mahalle sakinleri ilaç, tuz ve kükürtle mücadele etse de salyangozlar ertesi gün yeniden ortaya çıkıyor.

Mahalle sakinleri ilaç, tuz ve kükürtle mücadele etse de salyangozlar ertesi gün yeniden ortaya çıkıyor.

Salyangozlardan kurtulmak isteyen vatandaşlar ilaç, tuz ve kükürt kullandı. Ancak ilacın etkisinin yaklaşık bir gün sürdüğü, salyangozların ertesi gün yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor. Konuya ilişkin yetkililerden ya da uzmanlardan şu ana kadar aktarılan bir açıklama bulunmuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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