Depremden Sonra Ortaya Çıktılar: Evleri ve Bahçeleri Tek Tek İstila Ettiler
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde depremden sonra sık görülmeye başlayan salyangozlar, yaklaşık 8 evi ve sebze bahçelerini sardı. Evlerin içine kadar giren salyangozlar mahalle sakinlerini zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.
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Kaynak: İHA
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Hassa'da depremden sonra artan salyangozlar duvarlara, pencerelere ve bahçelere yayıldı.
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Mahalle sakinleri ilaç, tuz ve kükürtle mücadele etse de salyangozlar ertesi gün yeniden ortaya çıkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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