Depremden Sonra Ortaya Çıktılar: Evleri ve Bahçeleri Tek Tek İstila Ettiler

Salyangozlardan kurtulmak isteyen vatandaşlar ilaç, tuz ve kükürt kullandı. Ancak ilacın etkisinin yaklaşık bir gün sürdüğü, salyangozların ertesi gün yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor. Konuya ilişkin yetkililerden ya da uzmanlardan şu ana kadar aktarılan bir açıklama bulunmuyor.