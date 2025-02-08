Ehliyet Sınavını Kazanacağını Düşünüp Kutlama İçin Davul Zurna Tutan Kadın Geçemeyince Hazırlık Boşa Gitti

Ehliyet almak, bazıları için oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç olabiliyor. Ehliyet, hayatın önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu süreç, kişinin hayatında yeni bir sayfa açmak anlamına gelebiliyor ve bu nedenle, kişiye daha fazla stres yükleyebiliyor. Özellikle birkaç denemede, basit hatalarla sınavdan kalmak stresi daha da katlayabiliyor. Elbette bu işin bir de maddi boyutu var. Bu nedenle her sınav denemesi yeni bir heyecana dönüşüyor.
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Bir kadın, ehliyet sınavını kazanacağından emin olduğundan kutlama için davul zurna ekibi tuttu.
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Fakat sınavı geçemeyince tüm hazırlık boşa gitti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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