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Edirne'ye Gelen Yunan Turist, Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahveciyi Görüntüledi

Edirne'ye Gelen Yunan Turist, Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahveciyi Görüntüledi

Yunanistan Turizm
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 15:37

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Edirne'ye gelen bir Yunan turist, AVM'de bulunan kahvecide bardakları temizleyen bir kişiyi görüntüledi. İşletme sahibi olduğu belirtilen kişi bardakları temizlerken ise tükürüyor.

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Edirne'de bulunan AVM'deki işletmede bardakları tükürerek temizleyen H.Z. isimli işletme sahibinin o anlarını Twitter'da (X) paylaşan Yunan turist ise gündem oldu.

Edirne'de bulunan AVM'deki işletmede bardakları tükürerek temizleyen H.Z. isimli işletme sahibinin o anlarını Twitter'da (X) paylaşan Yunan turist ise gündem oldu.

Yunan turistin paylaştığı görüntüler gündem olurken, zabıta ekipleri de o işletmeyi kapattı.

Yunan turistin paylaştığı görüntüler gündem olurken, zabıta ekipleri de o işletmeyi kapattı.

Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir.

Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur' denildi.

Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

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