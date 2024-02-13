Edirne'ye Gelen Yunan Turist, Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahveciyi Görüntüledi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Edirne'de bulunan AVM'deki işletmede bardakları tükürerek temizleyen H.Z. isimli işletme sahibinin o anlarını Twitter'da (X) paylaşan Yunan turist ise gündem oldu.
Yunan turistin paylaştığı görüntüler gündem olurken, zabıta ekipleri de o işletmeyi kapattı.
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir.
Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda