Düşen Dişlerini Sabitlemek İçin Bulduğu Yöntem Görenleri Hayrete Düşürdü! Japon Yapıştırıcısıyla Tutturdu

Ailesinin zoruyla dişçiye giden bir hastanın düşmek üzere olan dişlerini sabitlemek için Japon yapıştırıcısı kullandığı ortaya çıktı. Dişleri muayene eden doktor ve görüntüyü izleyenler hayrete düştü.
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Bir diş hekiminin hastasının dişlerini kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hastanın dişlerini muayene eden hekim, 'Hastamızın son icadı. Dişlerini Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış, bu kanserojen. Çok acil çözülmesi lazım.' dedi.
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Hastanın bir yıldır bu şekilde gezdiğini söyleyen diş hekimi, 'Ben bunu takipçilerim böyle bir şey yapmasın diye paylaşıyorum' dedi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları hayrete düştü. İşte o anlar; 📹
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