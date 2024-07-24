Görüş Bildir
Haberler
Video
Düşen Dişlerini Sabitlemek İçin Bulduğu Yöntem Görenleri Hayrete Düşürdü! Japon Yapıştırıcısıyla Tutturdu

Düşen Dişlerini Sabitlemek İçin Bulduğu Yöntem Görenleri Hayrete Düşürdü! Japon Yapıştırıcısıyla Tutturdu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 13:23

İçerik Devam Ediyor

Ailesinin zoruyla dişçiye giden bir hastanın düşmek üzere olan dişlerini sabitlemek için Japon yapıştırıcısı kullandığı ortaya çıktı. Dişleri muayene eden doktor ve görüntüyü izleyenler hayrete düştü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir diş hekiminin hastasının dişlerini kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hastanın dişlerini muayene eden hekim, 'Hastamızın son icadı. Dişlerini Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış, bu kanserojen. Çok acil çözülmesi lazım.' dedi.

Bir diş hekiminin hastasının dişlerini kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hastanın dişlerini muayene eden hekim, 'Hastamızın son icadı. Dişlerini Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış, bu kanserojen. Çok acil çözülmesi lazım.' dedi.

Hastanın bir yıldır bu şekilde gezdiğini söyleyen diş hekimi, 'Ben bunu takipçilerim böyle bir şey yapmasın diye paylaşıyorum' dedi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları hayrete düştü. İşte o anlar; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
8
6
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın