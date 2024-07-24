Tavşan-Kaplumbağa Hikayesi Gerçek Oldu: Kıyasıya Geçen Yarışın Sonucu Yine Şaşkına Çevirdi

Çocukluğumuzun vazgeçilmez hikayelerinden olan tavşan-kaplumbağa yarışı sosyal medyada paylaşılan bir videoda gerçek oldu. Yarışa hızlı başlayan iki tavşanın bir süre sonra durması sonucu yarışın kazananı hikayede yer aldığı gibi kaplumbağa oldu.