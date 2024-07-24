Tavşan-Kaplumbağa Hikayesi Gerçek Oldu: Kıyasıya Geçen Yarışın Sonucu Yine Şaşkına Çevirdi

Çocukluğumuzun vazgeçilmez hikayelerinden olan tavşan-kaplumbağa yarışı sosyal medyada paylaşılan bir videoda gerçek oldu. Yarışa hızlı başlayan iki tavşanın bir süre sonra durması sonucu yarışın kazananı hikayede yer aldığı gibi kaplumbağa oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki çocuk, kendi oluşturdukları parkurlarda yıllardır hikayesi anlatılan tavşan-kaplumbağa yarışını gerçekleştirdi.
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Hikayede de olduğu gibi yarışa hızlı başlayan tavşanların bir süre sonra duraksaması kaplumbağayı öne geçirdi. Yarışı kaplumbağanın kazandığını gören çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. işte o anlar; 📹
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ulan yıllardır yok özgüven yok rakibi hafife almak yok kibir günahtır bilmem ne hepsi fasafisoymuş tabiatları buymuş