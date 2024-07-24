Erkek Arkadaşı Görücü Usulü Kız Görmeye Giden TikTok Kullanıcısının Durumu Kabullenmesi Gündem Oldu

Erkek arkadaşı Diyarbakır'da görücü usulü kız görmeye giden erkek arkadaşı olduğunu ve bu durumu kabullendiğini söyleyen 'Fulya' isimli TikTok kullanıcısı izleyenleri dumura uğrattı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta, 'Çok büyük bir sorunum var' diyerek erkek arkadaşının görücü usulü kız görmeye gittiğini söyleyen 'Fulya' isimli genç kadının anlattığı olay izleyenleri hayrete düşürdü.
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Erkek arkadaşının 'Ailemin gönlü olsun' diyerek kız görmeye gittiğini söyleyen genç kadın 'Ben mi salağım, ama bir yanım da ayrı kalmak istemiyor' dedi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları genç kızın bu şekilde müsamaha göstererek hata ettiğini söyledi. 📹
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