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Hatay'da 4 Yıl Arayla Aynı Güzergahta Çekilen Görüntüler Arasındaki Fark Yürekleri Dağladı

Hatay'da 4 Yıl Arayla Aynı Güzergahta Çekilen Görüntüler Arasındaki Fark Yürekleri Dağladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 23:54

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6 Şubat depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 2020 ve 2024 yıllarında aynı güzergahta çekilen görüntüler izleyenleri hüzne boğdu. 

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük hasar alan illerden biri olan Hatay'da 2020 yılında çekilen bir görüntü ile 2024 yılında aynı güzergahta çekilen başka bir görüntü kıyaslandı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük hasar alan illerden biri olan Hatay'da 2020 yılında çekilen bir görüntü ile 2024 yılında aynı güzergahta çekilen başka bir görüntü kıyaslandı.

İzlenilen güzergah üzerinde sağda ve solda bulunan binaların çoğunun yıkıldığı görüldü. Görüntüler izleyenleri hüzne boğdu. İşte Hatay'ın 2020 ve 2024 yılında çekilen görüntüleri; 📹

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