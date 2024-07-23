Hatay'da 4 Yıl Arayla Aynı Güzergahta Çekilen Görüntüler Arasındaki Fark Yürekleri Dağladı

İstanbul'da Bir Otomobil Sürücüsü Düz Yolda Giderken Kaldırıma Çarptı: Araç Ters Devrildi!

Gurbetçinin, Türk Halkını Bencillikle Suçladığı Görüntüler Tepki Çekti: 'Benim Alamadığım Bileziği Türk Aldı'

Güneş'i Sahnesine Davet Eden Göksel'in Detone Olup Sinirlenince Güneş'e Gözlerini Devirmesi Olay Oldu!