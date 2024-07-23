Hatay'da 4 Yıl Arayla Aynı Güzergahta Çekilen Görüntüler Arasındaki Fark Yürekleri Dağladı

6 Şubat depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 2020 ve 2024 yıllarında aynı güzergahta çekilen görüntüler izleyenleri hüzne boğdu.
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük hasar alan illerden biri olan Hatay'da 2020 yılında çekilen bir görüntü ile 2024 yılında aynı güzergahta çekilen başka bir görüntü kıyaslandı.
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İzlenilen güzergah üzerinde sağda ve solda bulunan binaların çoğunun yıkıldığı görüldü. Görüntüler izleyenleri hüzne boğdu. İşte Hatay'ın 2020 ve 2024 yılında çekilen görüntüleri; 📹
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