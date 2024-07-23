Hayvanların Uyutulmasına Karşı Olduğunu Söyleyip, Öldürme Tavsiyesinde Bulunan Dayı Beyin Yaktı

Sokak röportajında sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren yasaya karşı çıkan bir vatandaşın 'Bıraksınlar sen ben vurup öldürelim daha iyi.' yanıtı izleyenleri şoka soktu.
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Büyük Sivas Haber isimli YouTube hesabında yapılan sokak röportajına konuşan bir vatandaş, komisyonda görüşülen sokak hayvanlarını uyutma teklifiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
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Hayvanların uyutulmasına karşı olduğunu söyleyen vatandaş, 'Ben ona karşıyım, niye uyutuyorsun hayvanı. Öldürsen daha iyi, bıraksınlar sen veya ben vurup öldürelim daha iyi.' ifadelerini kullandı. Görüntüleri izleyenler yaşlı adamın konuşmasına anlam veremedi. İşte o anlar; 📹
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