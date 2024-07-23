Kilisede Dua Edip, 30 Metre Yükseklikten Suya Atladı! İtalyan Sporcunun Görüntüleri Nefes Kesti

Avusturyalı sporcu Simon Brunner'in kilisede dua ettikten sonra 30 metre yükseklikten suya atladığı anlar izleyenlerin nefesini kesti.
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Almanya'da Ninja Warrior yarışmasıyla ünlenen Avusturyalı sporcunun İtalya'da bir kilisede dua ettikten sonra yaptığı gösteri nefes kesti.
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Bir kilisede başlayan görüntülerde dua ettikten sonra koşarak iki vadi arasında yer alan 30 metre yükseklikten suya atlayan sporcunun kaydettiği görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. İşte o anlar; 📹
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