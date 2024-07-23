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Kilisede Dua Edip, 30 Metre Yükseklikten Suya Atladı! İtalyan Sporcunun Görüntüleri Nefes Kesti

Kilisede Dua Edip, 30 Metre Yükseklikten Suya Atladı! İtalyan Sporcunun Görüntüleri Nefes Kesti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 20:24

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Avusturyalı sporcu Simon Brunner'in kilisede dua ettikten sonra 30 metre yükseklikten suya atladığı anlar izleyenlerin nefesini kesti.

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Almanya'da Ninja Warrior yarışmasıyla ünlenen Avusturyalı sporcunun İtalya'da bir kilisede dua ettikten sonra yaptığı gösteri nefes kesti.

Almanya'da Ninja Warrior yarışmasıyla ünlenen Avusturyalı sporcunun İtalya'da bir kilisede dua ettikten sonra yaptığı gösteri nefes kesti.

Bir kilisede başlayan görüntülerde dua ettikten sonra koşarak iki vadi arasında yer alan 30 metre yükseklikten suya atlayan sporcunun kaydettiği görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. İşte o anlar; 📹

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