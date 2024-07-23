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Çekildiği Fotoğrafları Tek Tek İnceleyen Şempanze Görenleri Hayrete Düşürdü!

Çekildiği Fotoğrafları Tek Tek İnceleyen Şempanze Görenleri Hayrete Düşürdü!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 18:06

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Yaban hayatı fotoğrafçısı JC Pieri, fotoğraflarını çektiği şempanzenin pozlarına baktığı anları sosyal medyadan paylaştı. Eline fotoğraf makinesini alan şempanze dokunmatik ekranı kaydırarak kendi fotoğraflarını inceledi. O anları izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. 

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Yaban hayatı fotoğrafçısı JC Pieri'nin çektiği fotoğrafları inceleyen şempanzenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı JC Pieri'nin çektiği fotoğrafları inceleyen şempanzenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Pieri'nin fotoğraf makinesini eline alan şempanzenin fotoğrafları dokunmatik ekranı kaydırarak değiştiği anları izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar; 📹

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garibann

reis bu ne alla sen maymun gibi çıkmışız yaa