Çekildiği Fotoğrafları Tek Tek İnceleyen Şempanze Görenleri Hayrete Düşürdü!

Yaban hayatı fotoğrafçısı JC Pieri, fotoğraflarını çektiği şempanzenin pozlarına baktığı anları sosyal medyadan paylaştı. Eline fotoğraf makinesini alan şempanze dokunmatik ekranı kaydırarak kendi fotoğraflarını inceledi. O anları izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yaban hayatı fotoğrafçısı JC Pieri'nin çektiği fotoğrafları inceleyen şempanzenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Pieri'nin fotoğraf makinesini eline alan şempanzenin fotoğrafları dokunmatik ekranı kaydırarak değiştiği anları izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar; 📹
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reis bu ne alla sen maymun gibi çıkmışız yaa