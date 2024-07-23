Ekspertiz Firmasında Gergin Anlar: Satacağı Araç Kusurlu Çıktı, Dayak Yememek İçin Camdan Atladı!

Gaziosmanpaşa'da bir araç sahibi ve aracı almak için şehir dışından gelen alıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alıcı ve yakınlarından dayak yememek için ekspertiz firmasının 1. katına çıkan araç sahibi 6 metre yükseklikten atladı.