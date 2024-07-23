Ekspertiz Firmasında Gergin Anlar: Satacağı Araç Kusurlu Çıktı, Dayak Yememek İçin Camdan Atladı!

Gaziosmanpaşa'da bir araç sahibi ve aracı almak için şehir dışından gelen alıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alıcı ve yakınlarından dayak yememek için ekspertiz firmasının 1. katına çıkan araç sahibi 6 metre yükseklikten atladı.
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Gaziosmanpaşa'da internet üzerinden aracını ilana koyan bir kişi ile aracı almak için şehir dışından gelen alıcı arasında araçta kusur çıkması nedeniyle tartışma çıktı. Ekspertiz firmasında arabanın ilanda yazdığı gibi kusursuz olmadığını öğrenen alıcı, araç sahibinden yol masraflarının karşılanmasını istedi.
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Araç sahibinin bu teklifi reddetmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Alıcı ve yanındaki kişilerden dayak yememek için ekspertiz firmasının 1. katına çıkan satıcı yaklaşık 6 metrelik yükseklikten atlayarak kaçtı.
Tarafların tartışma anı ve araç sahibinin candan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar; 📹
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