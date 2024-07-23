Kadınlar Arasındaki Tartışma Kavgaya Döndü: Tek Eliyle Saçından Tutup Yere Vurdu!

Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Beyaz kıyafetli kadın, siyah giysili kadını saçından tutarak tek eliyle yere vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Pendik'te akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü.
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Kavga esnasında üzerinde beyaz kıyafet bulunan kadın, siyah giyimli diğer kadının saçından tek eliyle tutarak yere savurdu.
O anlar çevredeki bir vatandaşın telefonuna yansırken, yere savrulan kadının ayağa kalkarak, 'Senden şikayetçi olacağım.' dediği duyuldu. İşte o anlar; 📹
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