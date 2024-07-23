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Kadınlar Arasındaki Tartışma Kavgaya Döndü: Tek Eliyle Saçından Tutup Yere Vurdu!

Kadınlar Arasındaki Tartışma Kavgaya Döndü: Tek Eliyle Saçından Tutup Yere Vurdu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 16:27

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Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Beyaz kıyafetli kadın, siyah giysili kadını saçından tutarak tek eliyle yere vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Pendik'te akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü.

Pendik'te akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü.

Kavga esnasında üzerinde beyaz kıyafet bulunan kadın, siyah giyimli diğer kadının saçından tek eliyle tutarak yere savurdu.

Kavga esnasında üzerinde beyaz kıyafet bulunan kadın, siyah giyimli diğer kadının saçından tek eliyle tutarak yere savurdu.

O anlar çevredeki bir vatandaşın telefonuna yansırken, yere savrulan kadının ayağa kalkarak, 'Senden şikayetçi olacağım.' dediği duyuldu. İşte o anlar; 📹

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