AK Partili Baykan'ın Komisyondaki Kadınlara Yönelik Sözleri Tepki Çekti! 'Sizin Gibilerin Uyutulması Lazım'

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili kurulan komisyonda kadın temsilcilere yönelik 'Gece saat 01.30'da beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek.' sözleri tepki çekti.

Baykan'a tepki gösteren kadın temsilciler, 'Hani önce insandı. Hayvanların öldürülmesinden, uyutulmasından kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi.' diyerek tepki gösterdi.