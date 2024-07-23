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AK Partili Baykan'ın Komisyondaki Kadınlara Yönelik Sözleri Tepki Çekti! 'Sizin Gibilerin Uyutulması Lazım'

AK Partili Baykan'ın Komisyondaki Kadınlara Yönelik Sözleri Tepki Çekti! 'Sizin Gibilerin Uyutulması Lazım'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 19:07

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili kurulan komisyonda kadın temsilcilere yönelik 'Gece saat 01.30'da beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek.' sözleri tepki çekti. 

Baykan'a tepki gösteren kadın temsilciler, 'Hani önce insandı. Hayvanların öldürülmesinden, uyutulmasından kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi.' diyerek tepki gösterdi. 

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Günlerdir büyük tartışmalara sahne olan sokak hayvanları komisyonunda yeni bir skandal daha yaşandı.

Günlerdir büyük tartışmalara sahne olan sokak hayvanları komisyonunda yeni bir skandal daha yaşandı.

Komisyon sorumlusu AK Parti Koya Milletvekili Mehmet Baykan, gece saatlerinde komisyondaki kadınlar tarafından arandığını söyleyerek, 'Sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek.' ifadelerini kullandı.

Komisyon sorumlusu AK Parti Koya Milletvekili Mehmet Baykan, gece saatlerinde komisyondaki kadınlar tarafından arandığını söyleyerek, 'Sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek.' ifadelerini kullandı.

Komisyondaki kadınların 'Hani önce insandı. Hayvanların öldürülmesinden, uyutulmasından kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi.' ifadeleri sonrası açıklama yapan Baykan, 'Uykunuz kaçıyorsa uyku alabilirsiniz, psikoloğa gidebilirsiniz.' yanıtını verdi. İşte o anlar; 📹

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rabarbaci

Sorsan, yaradılanı seviyordur yaradandan ötürü. Parayı ve gücü seviyorlar, hırslarından ötürü.

Emel

Asıl yeryüzünden yok edilmesi gereken doğa düşmanları sizlersiniz. Ama bizler sizin yüzünüzden elimizi kana bulamayacağız. Doğa, sizden hesabını kendi soracak.

Ece Özge Çetin

benim üstümde gezi öncesi huzursuzluğu var. yalnız olmadığımı da biliyorum.

nevertheless

👏👏👏