4 Saat Boyunca Kürdanla Şalgam İçmeye Çalışan Sosyal Medya Kullanıcısı Gündem Oldu

Hayvanların Uyutulmasına Karşı Olduğunu Söyleyip, Öldürme Tavsiyesinde Bulunan Dayı Beyin Yaktı

Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Babasının Diyaloğu Gündem Oldu: "Kızım Sen Doğuştan Güzelsin"