4 Saat Boyunca Kürdanla Şalgam İçmeye Çalışan Sosyal Medya Kullanıcısı Gündem Oldu

Bir sosyal medya kullanıcısın 4 saat boyunca kürdanla şalgam içmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü izleyenler yapılan hareketin amacını sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adam kaba doldurduğu şalgamı içmek için 4 saat boyunca mücadele etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Böyle bir hareketi neden yaptığı belli olmayan adamın 4 saatlik sürenin sonunda yine de şalgamı bitiremediği görüldü. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın