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4 Saat Boyunca Kürdanla Şalgam İçmeye Çalışan Sosyal Medya Kullanıcısı Gündem Oldu

4 Saat Boyunca Kürdanla Şalgam İçmeye Çalışan Sosyal Medya Kullanıcısı Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 21:34

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Bir sosyal medya kullanıcısın 4 saat boyunca kürdanla şalgam içmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü izleyenler yapılan hareketin amacını sorguladı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adam kaba doldurduğu şalgamı içmek için 4 saat boyunca mücadele etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adam kaba doldurduğu şalgamı içmek için 4 saat boyunca mücadele etti.

Böyle bir hareketi neden yaptığı belli olmayan adamın 4 saatlik sürenin sonunda yine de şalgamı bitiremediği görüldü. İşte o anlar; 📹

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