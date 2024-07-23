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Gurbetçinin, Türk Halkını Bencillikle Suçladığı Görüntüler Tepki Çekti: 'Benim Alamadığım Bileziği Türk Aldı'

Gurbetçinin, Türk Halkını Bencillikle Suçladığı Görüntüler Tepki Çekti: 'Benim Alamadığım Bileziği Türk Aldı'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 23:16

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Yurtdışından geldiğini söyleyip Türkiye'de yaşam kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyen gurbetçinin sokak röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti. 

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Yurtdışından geldikten sonra kuyumcuya para bozdurmaya gittiğini söyleyen gurbetçinin 'Sıra bekleyenlerin hepsi Türk vatandaşı, ben bilezik sordum alamadım bir Türk vatandaşı onu aldı mesela. Yok diyorlar ama alıyorlar, nasıl alıyor?' ifadeleri tepki çekti.

Yurtdışından geldikten sonra kuyumcuya para bozdurmaya gittiğini söyleyen gurbetçinin 'Sıra bekleyenlerin hepsi Türk vatandaşı, ben bilezik sordum alamadım bir Türk vatandaşı onu aldı mesela. Yok diyorlar ama alıyorlar, nasıl alıyor?' ifadeleri tepki çekti.

Türk vatandaşlarını bencillikle ve tembellikle suçlayan kadın, 'Köylerde bile evlerin önünde traktörler, arabalar var. Cumhurbaşkanımızın kıymetini bilsinler, bu memleketten güzel memleket yok.' ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler; 📹

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bellissimo

Bunlardan ülkeye giriş vergisi alalım bi de öyle konuşsunlar

Tayyarağa

Lan tarikat mı bunlar anlamadım gitti hepsi aynı cümleleri kuruyor

İnanç Yıldırım

Bunlar beyinlerini de bırakıyor galiba sınıf kapısında 😡😡😡😡