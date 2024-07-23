Gurbetçinin, Türk Halkını Bencillikle Suçladığı Görüntüler Tepki Çekti: 'Benim Alamadığım Bileziği Türk Aldı'

Yurtdışından geldiğini söyleyip Türkiye'de yaşam kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyen gurbetçinin sokak röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti.
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Yurtdışından geldikten sonra kuyumcuya para bozdurmaya gittiğini söyleyen gurbetçinin 'Sıra bekleyenlerin hepsi Türk vatandaşı, ben bilezik sordum alamadım bir Türk vatandaşı onu aldı mesela. Yok diyorlar ama alıyorlar, nasıl alıyor?' ifadeleri tepki çekti.
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Türk vatandaşlarını bencillikle ve tembellikle suçlayan kadın, 'Köylerde bile evlerin önünde traktörler, arabalar var. Cumhurbaşkanımızın kıymetini bilsinler, bu memleketten güzel memleket yok.' ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler; 📹
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Bunlardan ülkeye giriş vergisi alalım bi de öyle konuşsunlar
Lan tarikat mı bunlar anlamadım gitti hepsi aynı cümleleri kuruyor
Bunlar beyinlerini de bırakıyor galiba sınıf kapısında 😡😡😡😡