Gurbetçinin, Türk Halkını Bencillikle Suçladığı Görüntüler Tepki Çekti: 'Benim Alamadığım Bileziği Türk Aldı'

AK Partili Baykan'ın Komisyondaki Kadınlara Yönelik Sözleri Tepki Çekti! 'Sizin Gibilerin Uyutulması Lazım'

Filenin Sultanları Türk ve Fransız Mutfağı Arasında Seçim Yaptı: "Salyangoz mu, Midye mi?"