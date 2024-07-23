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Hollanda Polisinin Şüpheli Şahsa Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hollanda Polisinin Şüpheli Şahsa Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 00:34

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Hollanda'da üzerlerine koşan şüpheli şahsa müdahale etmeye çalışan 2 polisin çabası sosyal medyada gündem oldu. Şüpheliyi kontrol altına alamayan polislerden birinin elindeki telsizi suçluya doğru savurduğu görüldü. 

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Hollanda'da kendilerinin üzerine koşarak tekme atmaya çalışan bir genci zapt etmeye çalışan 2 polis memurunun çabasını içeren görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Hollanda'da kendilerinin üzerine koşarak tekme atmaya çalışan bir genci zapt etmeye çalışan 2 polis memurunun çabasını içeren görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Üzerine koşan genci durdurmak için telsizi savuran kadın polisin çabası izleyenleri güldürdü. İşte o görüntüler; 📹

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