Hollanda Polisinin Şüpheli Şahsa Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hollanda'da üzerlerine koşan şüpheli şahsa müdahale etmeye çalışan 2 polisin çabası sosyal medyada gündem oldu. Şüpheliyi kontrol altına alamayan polislerden birinin elindeki telsizi suçluya doğru savurduğu görüldü.
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Hollanda'da kendilerinin üzerine koşarak tekme atmaya çalışan bir genci zapt etmeye çalışan 2 polis memurunun çabasını içeren görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Üzerine koşan genci durdurmak için telsizi savuran kadın polisin çabası izleyenleri güldürdü. İşte o görüntüler; 📹
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