Dünyanın En Zengin Kadınları: Listenin Başını Ünlü Markanın Mirasçısı Çekiyor!
Dünyanın En Zengin Kadınları: Listenin Başını Ünlü Markanın Mirasçısı Çekiyor!
Forbes, 2024 yılının en zenginleri listesini açıkladı. Dünyanın en zenginleri listesinde Türkiyeden'de tanıdık isimler vardı. Forbes listesinde kadınlar ise milyarderlerin yüzde 13'ünü oluşturdu.
NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en zengin kadınları da belli oldu.
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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılı Dünyanın En Zenginleri listesini açıkladı.
10. Forbes listesine göre dünyanın en zengin kadınları listesine "Abigail Johnson" 10. sırada giriş yaptı.
9. Gina Rinehart: 30,8 milyar dolar
8. Miriam Adelson: 32 milyar dolar
7. Rafaela Aponte-Diamant: 33.1 milyar dolar
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6. Savitri Jindal: 33.5 milyar dolar
5. MacKenzie Scott: 36.5 milyar dolar
4. Jacqueline Mars: 38.5 milyar dolar
3. Julia Koch: 64.3 milyar dolar
2. Alice Walton: 72 milyar dolar
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1. Francoise Bettencourt Meyers: 99.5 milyar dolar
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