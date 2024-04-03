Dünyanın En Zengin Kadınları: Listenin Başını Ünlü Markanın Mirasçısı Çekiyor!

Dünyanın en zengin 48. kişisi olan isim, dünyanın en büyük nakliye şirketi olan MSC'nin yüzde 50'sine sahip.

Eşiyle birlikte MSC'yi kuran Rafaela Aponte-Diamant'ın hikayesi ise oldukça ilginç.

Rafaela, eşiyle 1960'larda İtalya'da turistleri taşımaktan sorumlu bir gemi kaptanı olduğu dönemde tanışmış ve 1970 yılında 200.000 dolarlık bir krediyle ilk gemilerini satın alarak denizcilik sektörüne girmişlerdi.