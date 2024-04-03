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Dünyanın En Zengin Kadınları: Listenin Başını Ünlü Markanın Mirasçısı Çekiyor!

Dünyanın En Zengin Kadınları: Listenin Başını Ünlü Markanın Mirasçısı Çekiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 13:23

Forbes, 2024 yılının en zenginleri listesini açıkladı. Dünyanın en zenginleri listesinde Türkiyeden'de tanıdık isimler vardı. Forbes listesinde kadınlar ise milyarderlerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en zengin kadınları da belli oldu.

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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılı Dünyanın En Zenginleri listesini açıkladı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılı Dünyanın En Zenginleri listesini açıkladı.

Listenin başını lüksün kralı Bernard Arnault ve ailesinin çektiği görüldü. Listenin ilerleyen sıralarında ise Elon Musk ve Jeff Bezos yer aldı.

Türkiye'den de tanıdık isimler listede yerini aldı;

10. Forbes listesine göre dünyanın en zengin kadınları listesine "Abigail Johnson" 10. sırada giriş yaptı.

10. Forbes listesine göre dünyanın en zengin kadınları listesine "Abigail Johnson" 10. sırada giriş yaptı.

62 yaşındaki Abigail Johnson, dünyanın en zengin 10. kadını oldu. 

Genel listenin 58. sırasında yer alan ismin 29 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Johnson'ın babasından devraldığı fon yönetimi devi 'Fidelity Investments' da CEO olarak görev yapıyor.

9. Gina Rinehart: 30,8 milyar dolar

9. Gina Rinehart: 30,8 milyar dolar

Dünyanın en zenginler listesinde 56. sırada yer alan isim, Avustralya'nın en zengin kişisi unvanına sahip.

Rinehart, babası Lang Hancock tarafından kurulan özel bir maden arama ve çıkarma şirketinde üst düzey bir görevde yer alıyor.

8. Miriam Adelson: 32 milyar dolar

8. Miriam Adelson: 32 milyar dolar

Dünyanın en zengin 53. kişisi olan Miriam Adelson, Las Vegas'da kumarhane şirketi olan Sheldon Adelson'un eşiydi. 

Miriam ailesinin artık New York Borsası'nda listelenen kumar imparatorluğunun yarısından fazlasına sahip olduğunu belirtiyor.

7. Rafaela Aponte-Diamant: 33.1 milyar dolar

7. Rafaela Aponte-Diamant: 33.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin 48. kişisi olan isim, dünyanın en büyük nakliye şirketi olan MSC'nin yüzde 50'sine sahip.

Eşiyle birlikte MSC'yi kuran Rafaela Aponte-Diamant'ın hikayesi ise oldukça ilginç.

Rafaela, eşiyle 1960'larda İtalya'da turistleri taşımaktan sorumlu bir gemi kaptanı olduğu dönemde tanışmış ve 1970 yılında 200.000 dolarlık bir krediyle ilk gemilerini satın alarak denizcilik sektörüne girmişlerdi.

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6. Savitri Jindal: 33.5 milyar dolar

6. Savitri Jindal: 33.5 milyar dolar

Hindistan'ın en zengin kadını, dünya listesinde ise 46. sırada yer alıyor. 

Enerji ve çelik alanında uzmanlaştığı bilinen Savitri'nin aynı zamanda madencilik, enerji üretimi, endüstriyel gazlar ve liman tesisleri gibi alanlarda varlıkları bulunuyor.

5. MacKenzie Scott: 36.5 milyar dolar

5. MacKenzie Scott: 36.5 milyar dolar

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, servetiyle dünya listesinin 43. sırasında yer alıyor.

4. Jacqueline Mars: 38.5 milyar dolar

4. Jacqueline Mars: 38.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin 43. kişisi olan Mars'ın kendi soyadıyla bildiğimiz bir çikolata ve şekerleme şirketi bulunuyor.

3. Julia Koch: 64.3 milyar dolar

3. Julia Koch: 64.3 milyar dolar

Koch Industries adlı dev şirketin sahibi olan eşinin mirasçısı olan Julia Koch, dünyanın en zengin isimleri arasında 23. sırada.

2. Alice Walton: 72 milyar dolar

2. Alice Walton: 72 milyar dolar

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un tek kızı olan Alice Walton ise dünyanın en zenginleri arasında 21. sırada.

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1. Francoise Bettencourt Meyers: 99.5 milyar dolar

1. Francoise Bettencourt Meyers: 99.5 milyar dolar

L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers ise dünyanın en zengin kadını olarak en zenginler listesinde adını 15. sıraya yazdırıyor.

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