Öğrenciyken Bursları Ve Kredileri Doğru Yönetmenin Mezuniyet Sonrasına Sağladığı 10 Fayda

İş hayatına atıldığında eline geçen ilk toplu para senin en büyük ödülün olur. Burslarını ve kredilerini doğru değerlendirdiğin için bu ödülü sadece kendin için harcayabilirsin. Maaşının yarısını geçmişteki yemek masraflarına veya gereksiz harcamalara kurban etmezsin. Bunun yerine kendine güzel bir tatil ayarlayabilir ya da hayalindeki o kursa yazılabilirsin. Geleceğini inşa ederken geçmişin gölgesinde kalmamak senin en büyük lüksün olur. Kazandığın her kuruşun keyfini sonuna kadar çıkarma hakkını daha öğrencilikten kazanırsın.