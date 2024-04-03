Dolar Tahmininde Sert Düşüş: ABD'den Bir Dev Banka Daha Gözünü Türk Lirası'na Dikti
Dolar Tahmininde Sert Düşüş: ABD'den Bir Dev Banka Daha Gözünü Türk Lirası'na Dikti
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Seçim sonrası dev bankalardan dolar/TL öngörüleri gelmeye devam ediyor.
Deutsche Bank seçim sonrası TL varlıklar için pozitif değerlendirme açıklamıştı.
ABD'de son değerlendirme yıl başında da TL için uzun vadede temkinli iyimser olan Wells Fargo'dan geldi.
TL'de sorunların "en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" denilen raporda "ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz" diye de eklendi.
Tahmin ufkunun 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadar olduğu vurgulanırken, dolar/TL'nin bu yıl zirve yaptığı 2025 ortalarında da 30 liranın altına ineceği öngörüldü.
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