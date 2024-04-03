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Dolar Tahmininde Sert Düşüş: ABD'den Bir Dev Banka Daha Gözünü Türk Lirası'na Dikti

Dolar Tahmininde Sert Düşüş: ABD'den Bir Dev Banka Daha Gözünü Türk Lirası'na Dikti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 09:50

ABD'li dev banka Well Fargo da dolar ve TL'ye yönelik öngörüsünü açıkladı. Daha önce açıkladığı tahmine paralel şekilde 2025 yılında dolar/TL'nin 30 liranın altına ineceğini beklediklerini açıkladılar.

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Seçim sonrası dev bankalardan dolar/TL öngörüleri gelmeye devam ediyor.

Seçim sonrası dev bankalardan dolar/TL öngörüleri gelmeye devam ediyor.

Deutsche Bank seçim sonrası TL varlıklar için pozitif değerlendirme açıklamıştı.

Deutsche Bank seçim sonrası TL varlıklar için pozitif değerlendirme açıklamıştı.

Goldman Sachs da TL için olumlu öngörülerini sıralamıştı.

ABD'de son değerlendirme yıl başında da TL için uzun vadede temkinli iyimser olan Wells Fargo'dan geldi.

ABD'de son değerlendirme yıl başında da TL için uzun vadede temkinli iyimser olan Wells Fargo'dan geldi.

Wells Fargo'nun son raporunda, seçimler sonrası TL'ye yönelik beklentilerini uzun vadede 'artan bir inançla' yineledikleri belirtilirken, dolar/TL'nin 2024 için 'tepe noktasının görüldüğü' savunuldu.

TL'de sorunların "en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" denilen raporda "ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz" diye de eklendi.

TL'de sorunların "en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" denilen raporda "ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz" diye de eklendi.

Wells Fargo, doların TL karşısında 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü tekrarlarken, 'Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır' denildi.

Tahmin ufkunun 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadar olduğu vurgulanırken, dolar/TL'nin bu yıl zirve yaptığı 2025 ortalarında da 30 liranın altına ineceği öngörüldü.

Tahmin ufkunun 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadar olduğu vurgulanırken, dolar/TL'nin bu yıl zirve yaptığı 2025 ortalarında da 30 liranın altına ineceği öngörüldü.

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