Dolar Tahmininde Sert Düşüş: ABD'den Bir Dev Banka Daha Gözünü Türk Lirası'na Dikti

Wells Fargo, doların TL karşısında 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü tekrarlarken, 'Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır' denildi.