Seçim Sonuçlarına Göre CHP'nin Yöneteceği Belediyelerin Ekonomik Büyüklüğü İlgi Çekti
Seçim Sonuçlarına Göre CHP'nin Yöneteceği Belediyelerin Ekonomik Büyüklüğü İlgi Çekti
2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarında değişim konuşulmaya devam ederken, CHP'nin belediyelerini aldığı ve koruduğu şehirlerin oranları da dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye, seçimlerle dolu 1 yılı geride bırakırken, yerel seçimlerde yaşanan değişim ve etkileri de incelenmeye devam ediliyor.
2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçları, 2019'a göre farklılık gösterince oranlar da öne çıktı.
2019 seçimlerine göre 2024 seçimlerinde değişimin odak noktası CHP olunca veriler de incelenmeye devam ediliyor.
CHP, 2019 seçimlerinde 3 büyükşehir 11 il belediyesini almıştı. Bu seçimlerde Hatay hariç hepsini korurken, büyükşehir belediyeleri 14'e, il belediyelerini de 21'e çıkardı.
Dönelim bu şehirlerin ekonomik boyutuna! TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 61'i CHP'nin yerel yönetimlerine geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kişi başına düşen GSYH ortalaması, CHP belediyelerinin yönetimindeki bölgelerde 2022 verilerine göre 9.589 dolar olurken, diğer bölgelerde ortalama 6 bin 709 dolar seviyesinde görülüyor.
Verimetrik'ten Utku Ekmekçi'nin verilerine göre de, CHP'nin yöneteceği illerin milli gelir içindeki payı yüzde 73 oranında olurken, Ak Parti'nin yönetiminde olan illerin milli gelir içindeki payı da yüzde 19 oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda