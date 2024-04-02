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Seçim Sonuçlarına Göre CHP'nin Yöneteceği Belediyelerin Ekonomik Büyüklüğü İlgi Çekti

Seçim Sonuçlarına Göre CHP'nin Yöneteceği Belediyelerin Ekonomik Büyüklüğü İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 10:30

2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarında değişim konuşulmaya devam ederken, CHP'nin belediyelerini aldığı ve koruduğu şehirlerin oranları da dikkat çekiyor.

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Türkiye, seçimlerle dolu 1 yılı geride bırakırken, yerel seçimlerde yaşanan değişim ve etkileri de incelenmeye devam ediliyor.

Türkiye, seçimlerle dolu 1 yılı geride bırakırken, yerel seçimlerde yaşanan değişim ve etkileri de incelenmeye devam ediliyor.

2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçları, 2019'a göre farklılık gösterince oranlar da öne çıktı.

2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçları, 2019'a göre farklılık gösterince oranlar da öne çıktı.
secim.hurriyet.com.tr

Seçim verileri Hürriyet'ten alınmıştır.

2019 seçimlerine göre 2024 seçimlerinde değişimin odak noktası CHP olunca veriler de incelenmeye devam ediliyor.

2019 seçimlerine göre 2024 seçimlerinde değişimin odak noktası CHP olunca veriler de incelenmeye devam ediliyor.
secim.hurriyet.com.tr

CHP, 2019 seçimlerinde 3 büyükşehir 11 il belediyesini almıştı. Bu seçimlerde Hatay hariç hepsini korurken, büyükşehir belediyeleri 14'e, il belediyelerini de 21'e çıkardı.

CHP, 2019 seçimlerinde 3 büyükşehir 11 il belediyesini almıştı. Bu seçimlerde Hatay hariç hepsini korurken, büyükşehir belediyeleri 14'e, il belediyelerini de 21'e çıkardı.
secim.hurriyet.com.tr

CHP, ilçe belediyelerine 150 daha eklerken, en büyük kaybı yaşayan iktidar partisi olarak görülüyor. 3 büyükşehir, 12 il belediyesi ve 179 ilçe belediyesini kaybediyor. Oransal bazda en büyük sıçrama Yeniden Refah Partisi'nde görülürken, DEM Parti mevcudunu koruyor.

Dönelim bu şehirlerin ekonomik boyutuna! TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 61'i CHP'nin yerel yönetimlerine geçti.

Dönelim bu şehirlerin ekonomik boyutuna! TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 61'i CHP'nin yerel yönetimlerine geçti.
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Kişi başına düşen GSYH ortalaması, CHP belediyelerinin yönetimindeki bölgelerde 2022 verilerine göre 9.589 dolar olurken, diğer bölgelerde ortalama 6 bin 709 dolar seviyesinde görülüyor.

Kişi başına düşen GSYH ortalaması, CHP belediyelerinin yönetimindeki bölgelerde 2022 verilerine göre 9.589 dolar olurken, diğer bölgelerde ortalama 6 bin 709 dolar seviyesinde görülüyor.

Verimetrik'ten Utku Ekmekçi'nin verilerine göre de, CHP'nin yöneteceği illerin milli gelir içindeki payı yüzde 73 oranında olurken, Ak Parti'nin yönetiminde olan illerin milli gelir içindeki payı da yüzde 19 oldu.

Verimetrik'ten Utku Ekmekçi'nin verilerine göre de, CHP'nin yöneteceği illerin milli gelir içindeki payı yüzde 73 oranında olurken, Ak Parti'nin yönetiminde olan illerin milli gelir içindeki payı da yüzde 19 oldu.
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