Seçim Sonuçlarına Göre CHP'nin Yöneteceği Belediyelerin Ekonomik Büyüklüğü İlgi Çekti

CHP, ilçe belediyelerine 150 daha eklerken, en büyük kaybı yaşayan iktidar partisi olarak görülüyor. 3 büyükşehir, 12 il belediyesi ve 179 ilçe belediyesini kaybediyor. Oransal bazda en büyük sıçrama Yeniden Refah Partisi'nde görülürken, DEM Parti mevcudunu koruyor.