Ortaya Çıktı: Mehmet Şimşek'ten Seçim Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
Ortaya Çıktı: Mehmet Şimşek'ten Seçim Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
Ak Parti cephesinden ekonomi yüzünden kaybedildiği konuşulan seçimlerin ardından ekonominin patronu Mehmet Şimşek ortaya çıktı.
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İlk açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomide devam sinyalleri verse de gözler Mehmet Şimşek'i aradı.
Şimşek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.
"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Şimşek Erdoğan gibi OVP'ye vurgu yaptı.
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