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Ortaya Çıktı: Mehmet Şimşek'ten Seçim Sonrası İlk Paylaşım Geldi!

Ortaya Çıktı: Mehmet Şimşek'ten Seçim Sonrası İlk Paylaşım Geldi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 11:52

Ak Parti cephesinden ekonomi yüzünden kaybedildiği konuşulan seçimlerin ardından ekonominin patronu Mehmet Şimşek ortaya çıktı.

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İlk açıklama geldi.

İlk açıklama geldi.

Ekonomideki sorunların göreve gelmesiyle düzelmediğinin görülmesiyle vatandaşın yerel seçimlerde muhalefete yönelmesi sonrası fatura Mehmet Şimşek'e kesilir mi kesilmez mi soruları gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomide devam sinyalleri verse de gözler Mehmet Şimşek'i aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomide devam sinyalleri verse de gözler Mehmet Şimşek'i aradı.

Erdoğan'ın açıklamaları burada.

Şimşek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Şimşek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Şimşek Erdoğan gibi OVP'ye vurgu yaptı.

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Şimşek Erdoğan gibi OVP'ye vurgu yaptı.
twitter.com

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.

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