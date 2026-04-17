Güney Kore’nin Popüler Kültür Turizmi: Dizi, Film ve Müzikle Baştan Yazılan Ekonomik Devrim
Eskiden 'Teknoloji ile haşır neşir' deyip birkaç marka adı saydığımız Güney Kore, son 20 yılda öyle bir vites artırdı ki; şu an hepimiz gizli gizli (ya da bangır bangır) Korece şarkılar mırıldanıyor, 'Acaba Seul'e gitsek kaça patlar?' diye uçak bileti bakıyoruz. İşte ekonomiyi kalkındıran o efsanevi dönüşümün hikayesi!
Güney Kore bu başarıya tesadüfen ulaşmadı.
K-Pop idolleri birer teknolojik ürün gibi tasarlandı.
Diziler dünyanın en büyük ürün yerleştirme alanı oldu.
Kore mutfağı dijital dünyada bir trende dönüştü.
Teknoloji ve eğlence sektörünü tek vücut ettiler.
Güney Kore, cilt bakımı kavramını tüm dünyaya yeniden öğretti.
Güney Kore’de bir yapım bittiğinde setler yıkılmıyor.
Kültürel yayılmanın en büyük zaferi, dilin yayılması.
Özel vize türleriyle nitelikli kitleyi ülkeye çektiler.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
