Güney Kore’nin Popüler Kültür Turizmi: Dizi, Film ve Müzikle Baştan Yazılan Ekonomik Devrim

Bir K-Pop yıldızı olmak, sadece sesinizin güzel olmasıyla ilgili değil. 'Trainee' (stajyer) denilen sistemde, çocuklar 10-12 yaşlarında seçilip yıllarca süren disiplinli kamplara alınıyor. Burada sadece dans ve şarkı değil; yabancı dil, medya yönetimi, diksiyon ve sahne duruşu eğitimi alıyorlar. Bu kusursuzluk, K-Pop’un küresel bir marka olmasını sağladı. Gruplar piyasaya çıktığında aslında 'yüzde yüz bitmiş ve test edilmiş' birer ticari ürün olarak dünyaya açılıyor, bu da yatırım riskini sıfıra indiriyor.