İbrahim Çelikkol Kimlerle Aşk Yaşadı? Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.04.2026 - 23:30

Türk televizyonunun 'Siyah Beyaz Aşk'tan 'Kördüğüm'e uzanan karizmatik ismi İbrahim Çelikkol, hem aksiyon sahnelerindeki başarısı hem de özel hayatındaki beyefendi duruşuyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Profesyonel basketbolculuktan modellik ve oyunculuğun zirvesine tırmanan Çelikkol; yaşadığı aşklar ve 2026 yılındaki projeleriyle gündemden düşmüyor. İşte İbrahim Çelikkol dünyasına dair merak edilen her şey!

İbrahim Çelikkol’un Biyografisi, Kimdir?

14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli’de doğan İbrahim Çelikkol, Sevgililer Günü doğumlu olmasının hakkını veren bir cazibeye sahip. Baba tarafı Arap, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan oyuncu, oyunculuğa başlamadan önce profesyonel olarak basketbol oynadı ve genç milli takıma kadar yükseldi. Basketbolu bıraktıktan sonra modellik yaparken yolu Osman Sınav ile kesişti ve 'Pars: Narkoterör' dizisiyle hayatımıza girdi. Doğaya ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Çelikkol, günümüzde Türkiye'nin en güçlü karakter oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

  • İffet: Deniz Çakır ile başrolü paylaştığı diziyle geniş kitlelerce tanındı.

  • Siyah Beyaz Aşk: 'Ferhat Aslan' karakteriyle gösterdiği performans, onu sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir fenomen haline getirdi.

  • Doğduğun Ev Kaderindir: Mehdi karakteriyle dramdaki yeteneğini konuşturdu.

  • Kuş Uçuşu: Netflix platformundaki bu global başarı, kariyerine uluslararası bir boyut kazandırdı.

  • Gaddar: Son dönemdeki aksiyon sahneleriyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Özel Hayatı: Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Aşkları

İbrahim Çelikkol'un özel hayatı her zaman büyük bir ilgiyle takip edildi. Güzel oyuncu Deniz Çakır ile yaşadığı uzun süreli aşk, bir dönem magazin gündeminin bir numaralı maddesiydi. Ardından Sinem Kobal gibi isimlerle adı anılan yakışıklı jön, en büyük dönüm noktasını 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenerek yaşadı. Bu evlilikten dünyalar tatlısı oğlu Ali dünyaya geldi; ancak çift 2022 yılında dostça yollarını ayırdı. 2026 yılı itibarıyla İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu ve ikinci evliliği olan sosyetik güzel Natali Yarcan ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor, çiftin uyumu hayranlarından tam not alıyor.

Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

Başarılı oyuncu, sadece dizi dünyasından değil, dünyaca ünlü moda markalarının ve otomobil firmalarının reklam yüzü olarak da ciddi bir kazanç elde ediyor. Riva’daki çiftlik evi ve gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Çelikkol’un servetinin milyon dolarlar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Projesi: Ünlü oyuncu en son Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisinde rol aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Çelikkol aslen nereli?

Baba tarafından Arap kökenli, anne tarafından ise Selanik göçmeni olan oyuncu Kocaeli doğumludur.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu neden boşandı?

Çift, evliliklerini kurtarmak için çabalasalar da fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

İbrahim Çelikkol'un kaç çocuğu var?

Eski eşi Mihre Mutlu'dan 'Ali' adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

İbrahim Çelikkol şu an kaç yaşında?

1982 doğumlu olan başarılı oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
