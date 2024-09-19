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Dünyaca Ünlü Turistik Şehirler Çin’de Bir Araya Geldi: “Ülkeler Birbirine Telif Atabiliyor mu?”

Dünyaca Ünlü Turistik Şehirler Çin’de Bir Araya Geldi: “Ülkeler Birbirine Telif Atabiliyor mu?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 18:58

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Dünya genelinde ön plana çıkan turizm noktalarını kopyalayan Çin, bir gezginin o anları paylaşmasıyla birlikte viral oldu. Eyfel Kulesi’ni, Yunanistan’ı, Venedik’i ve dahasını taklit eden Çin, turistlerin epey ilgisini çekiyor.

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Çin’in birkaç farklı noktasına yapılan bu replika turizm noktaları izleyicilere, “Tr halkının işine yarayacak olan o şehir paketi.” yorumlarını yaptırdı.

Çin’in birkaç farklı noktasına yapılan bu replika turizm noktaları izleyicilere, “Tr halkının işine yarayacak olan o şehir paketi.” yorumlarını yaptırdı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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