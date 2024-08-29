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Düğününde Düştüğü Anları Paylaşan Kadın Herkesi Güldürdü

Düğününde Düştüğü Anları Paylaşan Kadın Herkesi Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 18:12

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Misafirleriyle birlikte düğünde doyasıya eğlenen gelinin düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. O anları paylaşan gelin 'Düğünümde nasıl devrildiğimi seyredelim' notunu düştü.

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En mutlu gününde konuklarıyla birlikte doyasıya eğlenen gelinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

En mutlu gününde konuklarıyla birlikte doyasıya eğlenen gelinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Dans ederken düştüğü anları paylaşan gelin "Düğünümde nasıl devrildiğimi seyredelim" notunu düştü. İşte o anlar;🎥

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