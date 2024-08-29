Düğününde Düştüğü Anları Paylaşan Kadın Herkesi Güldürdü

Misafirleriyle birlikte düğünde doyasıya eğlenen gelinin düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. O anları paylaşan gelin 'Düğünümde nasıl devrildiğimi seyredelim' notunu düştü.
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En mutlu gününde konuklarıyla birlikte doyasıya eğlenen gelinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Dans ederken düştüğü anları paylaşan gelin "Düğünümde nasıl devrildiğimi seyredelim" notunu düştü. İşte o anlar;🎥
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