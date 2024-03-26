Dragon Ball’un Yaratıcısı Akira Toriyama Anısına 45 Sanatçının Peru'da Yaptığı Muazzam Duvar Resmi

Gelmiş geçmiş en iyi ve en çok satan çizgi romanlardan olan Dragon Ball’un yaratıcısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti. Japon çizgi romanı Dragon Ball'un yaratıcısı Toriyama beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle 1 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.