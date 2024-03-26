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Dragon Ball’un Yaratıcısı Akira Toriyama Anısına 45 Sanatçının Peru'da Yaptığı Muazzam Duvar Resmi

Dragon Ball’un Yaratıcısı Akira Toriyama Anısına 45 Sanatçının Peru'da Yaptığı Muazzam Duvar Resmi

Japonya Peru
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 14:07

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Gelmiş geçmiş en iyi ve en çok satan çizgi romanlardan olan Dragon Ball’un yaratıcısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti. Japon çizgi romanı Dragon Ball'un yaratıcısı Toriyama beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle 1 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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Peru'da Akira Toriyama'yı anmak isteyen 45 sanatçı da muazzam bir duvar resmine imza attı.

Peru'da Akira Toriyama'yı anmak isteyen 45 sanatçı da muazzam bir duvar resmine imza attı.

45 sanatçı, 110 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki duvarı boyayarak muhteşem bir esere imza attı.

45 sanatçı, 110 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki duvarı boyayarak muhteşem bir esere imza attı.

İşte o sanatçıların oluşturduğu duvar: 👇

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