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Dedesinin Telefonundan Vefat Eden Arkadaşlarını Silen Torunun Hem Gülümseten Hem Hüzünlendiren Anları

Dedesinin Telefonundan Vefat Eden Arkadaşlarını Silen Torunun Hem Gülümseten Hem Hüzünlendiren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 11:31

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Zamanın hızla akışı, çoğu zaman hayatımızda yaşanan dönüşümleri ya da gözden kaçırdığımız detayları fark etmemizi engelliyor. Fakat hayatımızda ileri yaşlarında olan birileri varsa, farkındalığın ne zaman geleceği belli olmuyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fatmanurinc7/...
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Bir dede torununa, telefonundan vefat eden arkadaşlarının numalarını sildirdi.

Bir dede torununa, telefonundan vefat eden arkadaşlarının numalarını sildirdi.

O anlar izleyenleri bir yandan güldürürken bir yandan hüzünlendirdi.

O anlar izleyenleri bir yandan güldürürken bir yandan hüzünlendirdi.

İşte o video;

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