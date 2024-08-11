Dedesinin Telefonundan Vefat Eden Arkadaşlarını Silen Torunun Hem Gülümseten Hem Hüzünlendiren Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fatmanurinc7/...
Zamanın hızla akışı, çoğu zaman hayatımızda yaşanan dönüşümleri ya da gözden kaçırdığımız detayları fark etmemizi engelliyor. Fakat hayatımızda ileri yaşlarında olan birileri varsa, farkındalığın ne zaman geleceği belli olmuyor.
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Bir dede torununa, telefonundan vefat eden arkadaşlarının numalarını sildirdi.
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O anlar izleyenleri bir yandan güldürürken bir yandan hüzünlendirdi.
İşte o video;
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