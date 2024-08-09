Kendi Olimpiyatlarını Yaptılar: İnşaat İşçileri En İyi Çalışan Arkadaşları İçin Madalyası Töreni Düzenledi

2024 Paris Olimpiyatları, sporla ilgili olan olmayan herkesin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Dünyanın dört bir yanından, farklı branşlarda madalya için yarışan sporcular pek çok kişiye ilham veriyor.
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Bir grup inşaat işçisi kendi olimpiyatlarını düzenledi.
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Gün içinde en iyi çalışan arkadaşlarını ödüllendiren işçiler bir de madalya töreni düzenledi.
İşte o video;
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