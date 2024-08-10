Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Video Çekti

Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi özellikle seçim döneminde, videolarıyla seçim döneminin gergin havasını bir nebze olsun yumuşatmıştı.
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Nahya, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la bir video çekti.
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Bu videosunda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmayan Nahya, yaptığı göndermeyle yine güldürdü.
İşte o video;
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