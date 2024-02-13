Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti Sebebiyle Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı Yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.
Erdoğan'ı Dubai'de BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer karşıladı.
İşte Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldığı anlar: 👇
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