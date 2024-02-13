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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti Sebebiyle Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı Yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti Sebebiyle Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı Yansıtıldı

Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:21

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

Erdoğan'ı Dubai'de BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'ı Dubai'de BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer karşıladı.

İşte Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldığı anlar: 👇

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