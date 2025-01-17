Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların Büyükleri Heybede" Gözdağına Özgür Özel'den Yanıt

“Verdikleri kanunsuz emirlerinin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal.

Turbun büyüğü heybede demiş. Türkçesi ne bunun? E biz bilmiyoruz, sen biliyorsan örneğin bir soruşturma Beşiktaş için var, o büyük turp için yoksa ama sen biliyorsan demek ki bu devlet devlet gibi işlemiyor.'