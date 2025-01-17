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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların Büyükleri Heybede" Gözdağına Özgür Özel'den Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların Büyükleri Heybede" Gözdağına Özgür Özel'den Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 17:46

İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturmasında 17 Ocak Cuma gecesi tutuklandı. CHP’li isimler karara tepki gösterdi, itibar suikasti olduğunu dile getirip tutuklama kararının siyasi olduğunun altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde yolsuzluk soruşturmalarına değinerek CHP’ye “Turpların büyükleri heybede” sözleriyle gözdağı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’ın sözlerine yanıt geldi. 

Özel, “AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar” diye konuştu.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına CHP’li isimler kararın siyasi olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarında CHP’ye gözdağı verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına CHP’li isimler kararın siyasi olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarında CHP’ye gözdağı verdi.

“Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak hiçbir netice elde edemezsiniz.”

“Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak hiçbir netice elde edemezsiniz.”

CHP’nin tutuklama kararına tepki göstermelerine değinen Erdoğan, “Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz” dedi.

“Turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu.”

“Turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken ifadeleri “Daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak” oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt geldi: “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt geldi: “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

Özel, şunları söyledi:

AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz.

Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.”

"Turbun büyüğü heybede demiş. Türkçesi ne bunun?"

"Turbun büyüğü heybede demiş. Türkçesi ne bunun?"

“Verdikleri kanunsuz emirlerinin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal.

Turbun büyüğü heybede demiş. Türkçesi ne bunun? E biz bilmiyoruz, sen biliyorsan örneğin bir soruşturma Beşiktaş için var, o büyük turp için yoksa ama sen biliyorsan demek ki bu devlet devlet gibi işlemiyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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