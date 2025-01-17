Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların Büyükleri Heybede" Gözdağına Özgür Özel'den Yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların Büyükleri Heybede" Gözdağına Özgür Özel'den Yanıt
İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturmasında 17 Ocak Cuma gecesi tutuklandı. CHP’li isimler karara tepki gösterdi, itibar suikasti olduğunu dile getirip tutuklama kararının siyasi olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde yolsuzluk soruşturmalarına değinerek CHP’ye “Turpların büyükleri heybede” sözleriyle gözdağı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’ın sözlerine yanıt geldi.
Özel, “AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar” diye konuştu.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına CHP’li isimler kararın siyasi olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarında CHP’ye gözdağı verdi.
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“Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak hiçbir netice elde edemezsiniz.”
“Turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Erdoğan’ın sözlerine sert yanıt geldi: “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.
"Turbun büyüğü heybede demiş. Türkçesi ne bunun?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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