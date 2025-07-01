Çok Rahat, Çok Profesyonel: Endonezya’nın Geleneksel Kano Yarışında Bir Çocuğun Dansı Globalde Viral Oldu!

Pacu Jalur, Endonezya’nın önemli festivallerinden. Her yıl festival kapsamında kanolarla yarışlar yapılıyor, eğlenceli sahneler yaşanıyor. Bu yıl ise yarışlarda bir çocuk dikkat çekti. Kanonun önüne geçen çocuk “Sahne benim” dercesine bir havada dansını sergiliyordu. O anlar izleyenleri etki altına aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havalı çocuk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve dünya onu konuşuyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın