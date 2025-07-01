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Çok Rahat, Çok Profesyonel: Endonezya’nın Geleneksel Kano Yarışında Bir Çocuğun Dansı Globalde Viral Oldu!

Çok Rahat, Çok Profesyonel: Endonezya’nın Geleneksel Kano Yarışında Bir Çocuğun Dansı Globalde Viral Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 14:50

İçerik Devam Ediyor

Pacu Jalur, Endonezya’nın önemli festivallerinden. Her yıl festival kapsamında kanolarla yarışlar yapılıyor, eğlenceli sahneler yaşanıyor. Bu yıl ise yarışlarda bir çocuk dikkat çekti. Kanonun önüne geçen çocuk “Sahne benim” dercesine bir havada dansını sergiliyordu. O anlar izleyenleri etki altına aldı!

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İşte o anlar 👇

Havalı çocuk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve dünya onu konuşuyor!

Havalı çocuk, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve dünya onu konuşuyor!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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