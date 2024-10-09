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"Çok Elit Bir Aileyiz" Dansıyla Kız Tarafının Aklını Alan Amcaoğlunun Düğününüze Gelmesi İçin Can Atacaksınız

"Çok Elit Bir Aileyiz" Dansıyla Kız Tarafının Aklını Alan Amcaoğlunun Düğününüze Gelmesi İçin Can Atacaksınız

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 18:05

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TikTok’ta @berrroo isimli kullanıcının “Kız tarafı uslu uslu dururken benim hayvanat amcaoğulları” başlığıyla paylaştığı video beğeni yağmuruna tutuldu.

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Telaşları nedeniyle çiftler ve aileleri genellikle düğünün keyfini çıkaramıyor. Düğünde neler olup bittiğini anlamanın tek yolu ise ‘düğün videosunu’ izlemek.

Telaşları nedeniyle çiftler ve aileleri genellikle düğünün keyfini çıkaramıyor. Düğünde neler olup bittiğini anlamanın tek yolu ise ‘düğün videosunu’ izlemek.

"Kim ne yapmış, kim ne takmış?" sorularına yanıt veren düğün videolarında unutulmaz anlar da kameralara yansıyor.

"Kim ne yapmış, kim ne takmış?" sorularına yanıt veren düğün videolarında unutulmaz anlar da kameralara yansıyor.

Unutulmaz ve kahkahaya boğan anılardan bir tanesi de TikTok’ta @berroo isimli kullanıcıdan geldi.

Unutulmaz ve kahkahaya boğan anılardan bir tanesi de TikTok’ta @berroo isimli kullanıcıdan geldi.

Kullanıcı, “Kız tarafı usul usul dururken benim hayvanat amcaoğulları” başlığıyla paylaştığı video viral oldu.

Kullanıcı, “Kız tarafı usul usul dururken benim hayvanat amcaoğulları” başlığıyla paylaştığı video viral oldu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Videoya gelen yorumlar ise...👇🏻

Videoya gelen yorumlar ise...👇🏻
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