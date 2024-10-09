"Çok Elit Bir Aileyiz" Dansıyla Kız Tarafının Aklını Alan Amcaoğlunun Düğününüze Gelmesi İçin Can Atacaksınız

TikTok’ta @berrroo isimli kullanıcının “Kız tarafı uslu uslu dururken benim hayvanat amcaoğulları” başlığıyla paylaştığı video beğeni yağmuruna tutuldu.
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Telaşları nedeniyle çiftler ve aileleri genellikle düğünün keyfini çıkaramıyor. Düğünde neler olup bittiğini anlamanın tek yolu ise ‘düğün videosunu’ izlemek.
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"Kim ne yapmış, kim ne takmış?" sorularına yanıt veren düğün videolarında unutulmaz anlar da kameralara yansıyor.
Unutulmaz ve kahkahaya boğan anılardan bir tanesi de TikTok’ta @berroo isimli kullanıcıdan geldi.
Kullanıcı, “Kız tarafı usul usul dururken benim hayvanat amcaoğulları” başlığıyla paylaştığı video viral oldu.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Videoya gelen yorumlar ise...👇🏻
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