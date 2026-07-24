Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Türkiye'deki Kitapların Satışlarını da Patlattı!

Filmi izledikten sonra daha derin bir okuma yapmak isteyenler, Homeros'a atfedilen iki destana yöneldi. Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559'luk bir artış görülürken, Truva Savaşı'nı anlatan İlyada destanına da ilgi arttı. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setleri için yüzde 1900'ü bulan talep artışı kaydedildi.

Odysseia'yı en çok sipariş eden şehirler listesi ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla şeklinde sıralandı.

Son bir haftada Odyssey veya Odysseia kelimeleriyle yapılan aramalarda, yüzde 348'i bulan bir artış yaşandı.

Odyssey Konusu Nedir?

Odyssey destanı, Truva Savaşı'na katılan İthaka kralı Odysseus'un evine ve ailesine kavuşabilmek için çıktığı on yıllık zorlu yolculuğu anlatıyor. Odysseus, evine dönmek üzere çıktığı yolda, tanrılarla ve kendiyle yüzleşiyor. Bu destan, dünya edebiyatının temel eserlerinden biri kabul ediliyor ve yüzyıllardır pek çok sanat dalına ilham vermeyi sürdürüyor.