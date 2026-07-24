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Yaşam
Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Türkiye'deki Kitapların Satışlarını da Patlattı!

Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Türkiye'deki Kitapların Satışlarını da Patlattı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 11:36
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Christopher Nolan, The Odyssey filmiyle tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yalnızca iki günde 250 milyon dolarlık yapım maliyetini  karşılayan Nolan'ın başarısı, sadece gişeyle sınırlı kalmadı. 

The Odyssey filminin ardından, filme ilham veren esere de ilgi arttı. Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.

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Nolan'ın The Odyssey'i tüm dünyada konuşuluyor.

Nolan'ın The Odyssey'i tüm dünyada konuşuluyor.

Christopher Nolan'ın yönettiği The Odyssey filmi, 17 Temmuz'da vizyona girdi. Henüz iki günde ise 250 milyon dolarlık yapım maliyeti karşılandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, epik bir destanın anlatıldığı, çekim tekniklerinin günlerce hatta haftalarca konuşulduğu The Odyssey, antik Yunan edebiyatının en tanınmış eserlerinden biri olan destana olan ilgiyi de artırdı. 

Trendyol verilerine göre, filmin ilk gösterim haftasında Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559, aramalarında ise yüzde 348 artış görüldü.

Filmi izleyenler, izlemeyi düşünenler kitabına da yöneldi.

Filmi izleyenler, izlemeyi düşünenler kitabına da yöneldi.

Filmi izledikten sonra daha derin bir okuma yapmak isteyenler, Homeros'a atfedilen iki destana yöneldi. Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559'luk bir artış görülürken, Truva Savaşı'nı anlatan İlyada destanına da ilgi arttı. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setleri için yüzde 1900'ü bulan talep artışı kaydedildi. 

Odysseia'yı en çok sipariş eden şehirler listesi ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla şeklinde sıralandı.

Son bir haftada Odyssey veya Odysseia kelimeleriyle yapılan aramalarda, yüzde 348'i bulan bir artış yaşandı.

Odyssey Konusu Nedir?

Odyssey destanı, Truva Savaşı'na katılan İthaka kralı Odysseus'un evine ve ailesine kavuşabilmek için çıktığı on yıllık zorlu yolculuğu anlatıyor. Odysseus, evine dönmek üzere çıktığı yolda, tanrılarla ve kendiyle yüzleşiyor. Bu destan, dünya edebiyatının temel eserlerinden biri kabul ediliyor ve yüzyıllardır pek çok sanat dalına ilham vermeyi sürdürüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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