Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Türkiye'deki Kitapların Satışlarını da Patlattı!
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Christopher Nolan, The Odyssey filmiyle tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yalnızca iki günde 250 milyon dolarlık yapım maliyetini karşılayan Nolan'ın başarısı, sadece gişeyle sınırlı kalmadı.
The Odyssey filminin ardından, filme ilham veren esere de ilgi arttı. Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.
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Nolan'ın The Odyssey'i tüm dünyada konuşuluyor.
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Filmi izleyenler, izlemeyi düşünenler kitabına da yöneldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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