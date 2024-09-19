Ceza, Türkçe Rap Müziğin Kurucularını Saydı, Sagopa Kajmer'i Es Geçmedi: "Biz Olmasaydık Rap Olmazdı"

Türkçe rap müziğin efsane isimlerinden Ceza, Mirgün Cabas'ın 'Orada Rahat Mısın?' isimli programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ceza, 'Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı' ifadelerini kullandı.