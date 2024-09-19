Ceza, Türkçe Rap Müziğin Kurucularını Saydı, Sagopa Kajmer'i Es Geçmedi: "Biz Olmasaydık Rap Olmazdı"

Türkçe rap müziğin efsane isimlerinden Ceza, Mirgün Cabas'ın 'Orada Rahat Mısın?' isimli programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ceza, 'Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı' ifadelerini kullandı.
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Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden Ceza, Mirgün Cabas'ın "Orada Rahat Mısın?" isimli programında Türkiye'deki rap müziğin geldiği yer ve geçmişine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
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Türkçe rap müziğin kurucularından biri olduğunu dile getiren Ceza, uzun bir müddettir arasının açık olduğu bilinen Sagopa Kajmer'i de rap müziğin kurucuları arasında saydı.
Ceza, "Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı" ifadelerini kullandı.
Ceza şöyle devam etti: "Bunlar olmasaydı komşu ülkelere bakın; Gürcistan, Ermenistan, İran... işte o kadar rap olurdu. Şu anda Türkçe rap dünyada söz sahibi bir müzik haline geldi. Türk sanatçılar yurt dışında festivallerde yer alıyor. Bu müziğimizin de ne kadar ciddiye alındığının göstergesi."
İşte o anlar 👇
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Programın tamamı 👇
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